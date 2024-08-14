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Зовнішня розвідка закликала українців утриматися від поїздок до Білорусі

Світлана Кравченко
14 серпня, 2024 середа
11:06
Світ білорусь та Україна

У вівторок, 13 серпня, Служба зовнішньої розвідки України закликала громадян утримуватися від подорожей до Білорусі найближчим часом

Зміст

Про це інформує пресслужба СЗР.

"Служба зовнішньої розвідки закликає утримуватися від подорожі до Білорусі, яка підтримує країну, що розв’язала збройну агресію проти України", - йдеться у заяві.

У СЗР поінформували про ризики, які мають менший масштаб у порівнянні з Росією, але також можуть загрожувати безпеці та життю українських громадян.

Зазначається, що українці можуть в’їхати на територію Білорусі через інші країни, які межують з РБ, окрім України. Після прибуття громадяни України будуть піддані фільтраційним заходам (опитування про мету приїзду, особисті дані, політичні погляди тощо).

За даними розвідки, особисті телефони вилучаються для більш поглибленого аналізу - їх підключають до спеціалізованого "криміналістичного софту" для того, щоб вилучити інформацію із месенджерів.

"Навіть видалені діалоги чи окремі повідомлення відновлюються. На цьому етапі є ризик бути затриманим, адже трактування отриманої інформації з телефона може бути непередбачуваним і нести за собою відповідальність у вигляді позбавлення волі", - наголосили у СЗР.

Крім того, там зазначили, що за наявності інформування чи передачі даних, що для білоруської влади є чутливими, трапляються випадки депортації з країни чи звинувачення, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність за статтею про екстремізм.

У СЗР повідомили, що у Білорусі діє консульський відділ посольства України, до якого можуть звернутися громадяни України. Телефон: +375 17 283 19 89.

Там також закликали пам’ятати, що права українців у Білорусі можуть бути порушені у будь-який момент.

  • Напередодні білоруське МЗС пригрозило Україні закриттям українського посольства в Мінську. В Україні закликали представників Білорусі не нагнітати антиукраїнські настрої.
Теги:
Україна
Білорусь
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