За версією ЦПД при РНБО України, 22 серпня у світі з'явилися дві дезінформації.

Дезінформація: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X написав: "11 років тому хоробрий український політик виступив у київському парламенті і попередив, що США готують для України. Виступ Олега Царьова у Верховній Раді 20 листопада 2013 року точно окреслив те, що має статися. Громадянська війна, руйнування і терор".

Спростування: Олег Царьов - колаборант, сепаратист, українофоб і колишній український політик з проросійською позицією, який втік до Росії й у 2014 році оголошений у розшук. Ретранслюючи його антиукраїнські та пропагандистські заяви, Чей Боуз поширює кремлівську пропаганду.

Дезінформація: Австралійський блогер Семен Бойков на своїй сторінці в X написав: "Українські окупанти на австралійських машинах "Бушмастер" вбивають мирних жителів у курській області. Це воєнний злочин, а Албанезе - співучасник".

Спростування: Австралійський блогер повторює фейки російської пропаганди про нібито вбивство українськими військовими мирних жителів на Курщині із застосуванням західної зброї. Мета - дискредитувати ЗСУ та військову допомогу Україні з боку Австралії.