"ЗСУ на австралійських БТР вбивають мирних жителів Курщини": фейки іноземних ЗМІ за 22 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які світові медіа запустили 22 серпня
За версією ЦПД при РНБО України, 22 серпня у світі з'явилися дві дезінформації.
Дезінформація: Ірландський журналіст Чей Боуз на своїй сторінці в X написав: "11 років тому хоробрий український політик виступив у київському парламенті і попередив, що США готують для України. Виступ Олега Царьова у Верховній Раді 20 листопада 2013 року точно окреслив те, що має статися. Громадянська війна, руйнування і терор".
Спростування: Олег Царьов - колаборант, сепаратист, українофоб і колишній український політик з проросійською позицією, який втік до Росії й у 2014 році оголошений у розшук. Ретранслюючи його антиукраїнські та пропагандистські заяви, Чей Боуз поширює кремлівську пропаганду.
Дезінформація: Австралійський блогер Семен Бойков на своїй сторінці в X написав: "Українські окупанти на австралійських машинах "Бушмастер" вбивають мирних жителів у курській області. Це воєнний злочин, а Албанезе - співучасник".
Спростування: Австралійський блогер повторює фейки російської пропаганди про нібито вбивство українськими військовими мирних жителів на Курщині із застосуванням західної зброї. Мета - дискредитувати ЗСУ та військову допомогу Україні з боку Австралії.
- Раніше російські пропагандисти поширили фейк, що ЗСУ Курщині розстріляли двох людей, які евакуйовувалися вплав через річку.
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