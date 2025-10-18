Зустріч між Трампом та Путіним у Будапешті: в Air Live розповіли, яким маршрутом літак президент РФ полетить до Угорщини
Президент Росії Володимир Путін може летіти до Угорщини на зустріч із президентом США Дональдом Трампом обхідним маршрутом — через Туреччину та Сербію
Про це пише Air Live.
Через санкції Євросоюзу російським державним літакам заборонено перетинати повітряний простір більшості країн ЄС. Тож, попри те, що Угорщина є членом Євросоюзу, Іл-96 Путіна не зможе пролетіти до Будапешту прямим шляхом.
За оцінками фахівців, змінений маршрут польоту може становити близько 5000 км і збільшить час польоту приблизно на 3 години порівняно з прямим маршрутом довжиною 1500 км.
Маршрут потребуватиме ретельної координації з авіаційними службами Туреччини й Сербії, а також підготовки запасних планів на випадок зміни погоди або дипломатичних ускладнення.
Крім того, експерти з безпеки зазначають, що проліт над Чорним морем залишатиметься ризикованим через військову активність у регіоні.
"Подорож Путіна до Будапешта підкреслює, як геополітична ізоляція продовжує змінювати навіть логістику дипломатії. Хоча Угорщина пропонує рідкісну можливість в ЄС для особистої зустрічі з Трампом, політ туди аж ніяк не простий. Наразі офіційний план польоту не оприлюднено, але турецько-сербський коридор видається найпрактичнішим маршрутом для прибуття російського президента до Угорщини", - підсумували у виданні.
- У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним та заявив, що домовився з ним про зустріч в Будапешті.
- Біла Церква
