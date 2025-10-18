Зустріч між Трампом та Путіним у Будапешті: в Air Live розповіли, яким маршрутом літак президент РФ полетить до Угорщини

Про це пише Air Live.

Через санкції Євросоюзу російським державним літакам заборонено перетинати повітряний простір більшості країн ЄС. Тож, попри те, що Угорщина є членом Євросоюзу, Іл-96 Путіна не зможе пролетіти до Будапешту прямим шляхом.

За оцінками фахівців, змінений маршрут польоту може становити близько 5000 км і збільшить час польоту приблизно на 3 години порівняно з прямим маршрутом довжиною 1500 км.

Маршрут потребуватиме ретельної координації з авіаційними службами Туреччини й Сербії, а також підготовки запасних планів на випадок зміни погоди або дипломатичних ускладнення.

Крім того, експерти з безпеки зазначають, що проліт над Чорним морем залишатиметься ризикованим через військову активність у регіоні.

"Подорож Путіна до Будапешта підкреслює, як геополітична ізоляція продовжує змінювати навіть логістику дипломатії. Хоча Угорщина пропонує рідкісну можливість в ЄС для особистої зустрічі з Трампом, політ туди аж ніяк не простий. Наразі офіційний план польоту не оприлюднено, але турецько-сербський коридор видається найпрактичнішим маршрутом для прибуття російського президента до Угорщини", - підсумували у виданні.