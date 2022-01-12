Світоліна назвала країни, які пропонували їй змінити громадянство

Про це Світоліна заявила в інтерв'ю Дмитру Гордону в YouTube.

За словами першої ракетки України, їй надходили пропозиції про зміну громадянства щонайменше з чотирьох країн.

"Коли я починала юніорську кар'єру, то тренувалася в Ізраїлі і вже були пропозиції якісь про громадянство. Які ще країни? Австралія, Казахстан, давно було з Англії", - розповіла Світоліна.

Тенісистка додала, що усі пропозиції було відхилено і вона пишається, що представляє Україну.

"У дитячому віці мені було цікаво, чому були пропозиції. Але тоді батьки мені пояснили, що моя країна – Україна. А на дорослому рівні буде дивно, якщо буде грати гімн іншої країни. Це вже про гроші. Повинен бути гімн України, я тут виросла. Я люблю і пишаюся тим, що я представлю Україну", - сказала Світоліна.

