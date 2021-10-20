Світоліна несподівано програла на Канарах у матчі, який перервали через темряву

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Вчора, 19 жовтня, на турнірі WTA в іспанському місті Тенерифе, що розташовано на Канарських островах, Світоліна виграла у Осоріо Серрано перший сет - 7:5. Другу партію довелося відкласти на сьогодні через те, що стало темно, а освітлення на арені виявилося недостатнім, аби завершити поєдинок ввечері.

Матч між українкою та колумбійкою закінчився поразкою Світоліної. Наша тенісистка поступилась у другому і третьому сетах - 3:6, 2:6.



Матч тривав 2 години 3 хвилини. Світоліна зробила 2 подачі навиліт, допустила 2 подвійні помилки, виграла 7/14 геймів на своїй подачі.



Це була перша зустріч між тенісистками.



Tenerife Ladies Open



Перше коло



20 жовтня



Еліна Світоліна (Україна) - Марія Каміла Осоріо Серрано (Колумбія) 7:5, 3:6, 2:6.

Нагадаємо, 18 жовтня Еліна Світоліна повернулась до ТОП-6 рейтингу WTA.

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