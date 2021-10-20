Світоліна несподівано програла на Канарах у матчі, який перервали через темряву
Матч української тенісистки Еліни Світоліної проти Марії Каміли Осоріо Серрано, який перервали через погане освітлення на корті, закінчився перемогою колумбійки
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Вчора, 19 жовтня, на турнірі WTA в іспанському місті Тенерифе, що розташовано на Канарських островах, Світоліна виграла у Осоріо Серрано перший сет - 7:5. Другу партію довелося відкласти на сьогодні через те, що стало темно, а освітлення на арені виявилося недостатнім, аби завершити поєдинок ввечері.
Матч між українкою та колумбійкою закінчився поразкою Світоліної. Наша тенісистка поступилась у другому і третьому сетах - 3:6, 2:6.
Матч тривав 2 години 3 хвилини. Світоліна зробила 2 подачі навиліт, допустила 2 подвійні помилки, виграла 7/14 геймів на своїй подачі.
Це була перша зустріч між тенісистками.
Tenerife Ladies Open
Перше коло
20 жовтня
Еліна Світоліна (Україна) - Марія Каміла Осоріо Серрано (Колумбія) 7:5, 3:6, 2:6.
- Нагадаємо, 18 жовтня Еліна Світоліна повернулась до ТОП-6 рейтингу WTA.
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