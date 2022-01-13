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Світоліна та інші українські тенісистки отримали суперниць на Australian Open

13 січня, 2022 четвер
14:01
Спорт Еліна Світоліна

У Мельбурні відбулося жеребкування першого у 2022 році турніру Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Українка Еліна Світоліна, яка займає у світовому рейтингу 16-те місце, проведе стартовий матч проти Фіони Ферро з Франції, яка розташовується у класифікації WTA (Жіночої тенісної асоціації) на 104-й позиції.

Марта Костюк (50) у першому колі зіграє з іншою француженкою Діан Паррі (117), Ангеліна Калініна (51) зустрінеться з Джессікою Пегулою зі США (22), а Даяна Ястремська (102) розпочне виступи поєдинком проти американки Медісон Бренгл (59).

Матчі основної сітки Australian Open стартують у понеділок, 17 січня. 

  • Нагадаємо, 11 січня український тенісист Сергій Стаховський програв американцю Джефрі Вульфу на старті кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії. 

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теніс
Еліна Світоліна
жеребкування
Australian Open
Ангеліна Калініна
Марта Костюк
Даяна Ястремська
Відкритий чемпіонат Австралії
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