Світоліна та інші українські тенісистки отримали суперниць на Australian Open
У Мельбурні відбулося жеребкування першого у 2022 році турніру Grand Slam - Відкритого чемпіонату Австралії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українка Еліна Світоліна, яка займає у світовому рейтингу 16-те місце, проведе стартовий матч проти Фіони Ферро з Франції, яка розташовується у класифікації WTA (Жіночої тенісної асоціації) на 104-й позиції.
Марта Костюк (50) у першому колі зіграє з іншою француженкою Діан Паррі (117), Ангеліна Калініна (51) зустрінеться з Джессікою Пегулою зі США (22), а Даяна Ястремська (102) розпочне виступи поєдинком проти американки Медісон Бренгл (59).
Матчі основної сітки Australian Open стартують у понеділок, 17 січня.
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Нагадаємо, 11 січня український тенісист Сергій Стаховський програв американцю Джефрі Вульфу на старті кваліфікації Відкритого чемпіонату Австралії.
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