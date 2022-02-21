Світоліна втрималась у топ-15 найкращих тенісисток світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



WTA (Жіноча тенісна асоціація) у понеділок традиційно опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу.



Лідером рейтингу WTA залишається австралійка Ешлі Барті. У топ-3 також входять Аріна Соболенко та Барбора Крейчикова.



Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла 15 місце. Марта Костюк опустилась на з 49 на 54 позицію. Ангеліна Калініна тепер - 49.

Нагадаємо, 21 січня Еліна Світоліна програла білорусці Вікторії Азаренко у третьому колі Australian Open.