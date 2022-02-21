Світоліна втрималась у топ-15 найкращих тенісисток світу
Українська тенісистка Еліна Світоліна залишається на 15-й позиції у рейтингу WTA
Про це повідомляє Еспресо.TV.
WTA (Жіноча тенісна асоціація) у понеділок традиційно опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу.
Лідером рейтингу WTA залишається австралійка Ешлі Барті. У топ-3 також входять Аріна Соболенко та Барбора Крейчикова.
Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла 15 місце. Марта Костюк опустилась на з 49 на 54 позицію. Ангеліна Калініна тепер - 49.
- Нагадаємо, 21 січня Еліна Світоліна програла білорусці Вікторії Азаренко у третьому колі Australian Open.
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