Світоліна залишилась у топ-15 найкращих тенісисток світу
Українська тенісистка Еліна Світоліна залишається у топ-15 рейтингу WTA
Про це повідомляє Еспресо.TV.
WTA (Жіноча тенісна асоціація) традиційно в понеділок опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісисток світу.
Лідером рейтингу WTA залишається австралійка Ешлі Барті. У топ-3 також входять Барбора Крейчикова та Аріна Соболенко.
Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла 15 місце. Марта Костюк піднялася оновила власний рекорд і тепер посідає 49 позицію. Ангеліна Калініна - 50.
- Нагадаємо, 21 січня Еліна Світоліна програла білорусці Вікторії Азаренко у третьому колі Australian Open.
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