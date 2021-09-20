Світоліна залишилась у ТОП-4 кращих тенісисток світу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 20 вересня, WTA (Жіноча тенісна асоціація) опублікувала оновлений рейтинг кращих тенісисток світу. У топ-5 не відбулось істотних змін. Еліна Світоліна залишилась на 4-й позиції списку. Наомі Осака втратила 5 місце, її позицію зайняла Барбора Крейчикова.



У топ-100 рейтингу знаходяться ще три українки. Даяна Ястремська (53), Марта Костюк (56), Ангеліна Калініна (63).



Лідером рейтингу WTA є Ешлі Барті з Австралії.