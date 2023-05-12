Світом котиться хвиля акцій #UnitedWeWin з вимогою судити Путіна у Гаазі
У десятках міст світу на різних континентах тривають акції на підтримку України з нагоди річниці завершення Другої світової війни. Гасло "Ніколи знову" замінила реальність "знову війна"
Українська діаспора та місцеві активісти закликають світ до продовження міцної підтримки України, щоб перемогти російського агресора. 13 травня мітинги відбудуться у Нью-Йорку, Сан-Рафаель, Кальпе.
6-10 травня громадська спільнота “Армія Громад України” (Communities Army of Ukraine - CAU) провела серію мітингів #UnitedWeWin у більше ніж 50 містах 27 країн світу.
Женева 08.05.23
В Цюриху та Кишиневі активісти "Армії Громад України" запроторили Путіна на "лаву підсудних" - вочевидь наголошуючи, що міжнародний трибунал вже чекає на розгляд справи.
Перформанс активістів в Кишиневі біля посольства РФ
в Нанті
в Цюриху
На мітингах в черговий раз прозвучали слова подяки демократичним країнам всього світу за підтримку України, вимоги припинити геноцид РФ в Україні, виключити Росію з радбезу ООН і покарати російських військових злочинців.
Світ побачив нові потужні антивоєнні роботи відомого українського художника Андрія Єрмоленка.
Графічні роботи художника Андрія Єрмоленка у Сіднеї
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