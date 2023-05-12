Світом котиться хвиля акцій #UnitedWeWin з вимогою судити Путіна у Гаазі

Українська діаспора та місцеві активісти закликають світ до продовження міцної підтримки України, щоб перемогти російського агресора. 13 травня мітинги відбудуться у Нью-Йорку, Сан-Рафаель, Кальпе.

6-10 травня громадська спільнота “Армія Громад України” (Communities Army of Ukraine - CAU) провела серію мітингів #UnitedWeWin у більше ніж 50 містах 27 країн світу.

Женева 08.05.23

В Цюриху та Кишиневі активісти "Армії Громад України" запроторили Путіна на "лаву підсудних" - вочевидь наголошуючи, що міжнародний трибунал вже чекає на розгляд справи.





Перформанс активістів в Кишиневі біля посольства РФ

в Нанті

в Цюриху

На мітингах в черговий раз прозвучали слова подяки демократичним країнам всього світу за підтримку України, вимоги припинити геноцид РФ в Україні, виключити Росію з радбезу ООН і покарати російських військових злочинців.

Світ побачив нові потужні антивоєнні роботи відомого українського художника Андрія Єрмоленка.

Графічні роботи художника Андрія Єрмоленка у Сіднеї