Вересневі ф'ючерси на WTI на цей час дешевшали на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) на $0,02 (0,02%), до $84,38 за барель.

За попередню сесію контракт здорожчав на $1,48 (1,8%), до $84,4 за барель, що є найвищим значенням із листопада минулого року.

Комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 5,85 млн барелів, запаси бензину знизилися на 2,66 млн барелів, дистилятів – зменшилися на 1,71 млн барелів, повідомило міненерго країни.

Експерти очікують подальшого зростання цін на нафту.

"Нафтовий ринок продовжить іти вгору, поки немає серйозних побоювань щодо перспектив попиту", – сказав аналітик City Index Фавад Разакзада.

"Ціна на WTI може піднятися до $85 за барель", - додав він.