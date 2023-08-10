Світові ціни на нафту Brent уперше з січня сягнули позначки у $87,51 за барель
На 8:20 за київським часом жовтневі ф'ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі ICE Futures сягнули $87,51 за барель. Це – максимум із січня цього року
Вересневі ф'ючерси на WTI на цей час дешевшали на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) на $0,02 (0,02%), до $84,38 за барель.
За попередню сесію контракт здорожчав на $1,48 (1,8%), до $84,4 за барель, що є найвищим значенням із листопада минулого року.
Комерційні запаси нафти в США минулого тижня збільшилися на 5,85 млн барелів, запаси бензину знизилися на 2,66 млн барелів, дистилятів – зменшилися на 1,71 млн барелів, повідомило міненерго країни.
Експерти очікують подальшого зростання цін на нафту.
"Нафтовий ринок продовжить іти вгору, поки немає серйозних побоювань щодо перспектив попиту", – сказав аналітик City Index Фавад Разакзада.
"Ціна на WTI може піднятися до $85 за барель", - додав він.
- 4 серпня Саудівська Аравія оголосила про рішення продовжити добровільне скорочення видобутку нафти на 1 мільйон барелів на добу до вересня.
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