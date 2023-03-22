Про це і не тільки світові ЗМІ писали 21 березня:

The New York Times

Зеленський відвідав зону бойових дій поблизу Бахмута. Як підкреслює видання, поїздка українського президента з метою зміцнення бойового духу відбулася в той час, коли президент Китаю Сі Цзіньпін залишив Москву після кількох днів гучних переговорів Путіним. Зеленський заявив, що він і його генерали сповнені рішучості утримувати Бахмут, попри зусилля Росії оточити місто.

Ще один матеріал NYT знову присвячений візиту Сі до Москви. Саміт продемонстрував його намір закріпити орієнтування Пекіна на Москву всупереч тому, що він нещодавно назвав зусиллями Сполучених Штатів щодо повного "стримування" Китаю. Вони виклали своє бачення світу у спільній заяві з дев'яти пунктів, яка охоплює все, від Тайваню до зміни клімату і відносин з Монголією, часто зображуючи США як перешкоду на шляху до кращого, справедливішого світу.

Також медіа пише про справу російської студентки Олесі Кривцової, яка свого часу висловилась в Instagram щодо війни в Україні. Дівчину звинуватили у "виправданні тероризму" і "дискредитації російських збройних сил", посадили під домашній арешт, заборонивши використовувати телефон та інтернет. Проте минулого тижня вона втекла із країни: "Я вирішила виїхати, тому що була у відчаї, – пояснила Кривцова телефоном із Вільнюса. – Російському суду неможливо нічого довести". У виданні наголошують, що Кремль посилює утиски свободи слова, а соціальні медіа-платформи все частіше стають мішенню для покарань. Уряд частіше карає людей за пости, які він вважає критичними щодо бойових дій в Україні, – штрафами, ув'язненням і навіть тимчасовим позбавленням опіки над дітьми.

The Washington Post

У фокусі залишається поїздка Сі до Путіна. На другий день візиту президента Китаю Сі Цзіньпіна до Росії обидві країни погодили низку пропозицій, які розширять торгівлю природним газом, а також інші економічні зв'язки. У виданні підкреслюють, що запропоновані угоди є своєрідним рятівним колом для президента Росії, ізольованого від Заходу через санкції. Згадується також планований новий трубопровід від Росії до Китаю, який має проходити через Монголію та називатиметься Сила Сибіру.

Ще один матеріал висвітлює позицію Блінкена щодо нещодавнього рішення МКС. Він переконаний, як тільки Путін опиниться на території однієї з Європейських країн, його повинні негайно затримати та передати МКС.

Не оминає видання й теми відвідин Зеленським військових біля Бахмута. Він заслухав оперативну інформацію та вручив нагороди військовослужбовцям. Напротивагу цій події WP пише, що Сі поїхав із Москви без конкретного прогресу у виконанні зобов'язань Китаю сприяти досягненню миру у війні в Україні.

The Guardian

Парламент Швеції офіційно схвалив законопроект про вступ країни до НАТО. Міністр закордонних справ Тобіас Біллстрьом зазначив, що це історична подія та одне із найважливіших рішень в політиці безпеки для країни. Тим часом прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що країни НАТО повинні бути "готові до тривалого протистояння" в Україні.

Глава НАТО також переконаний, що Захід має бути готовим підтримати Україну у тривалій війні. "Президент Путін не планує миру, він планує більше війни", – наголосив Столтенберг. Наразі бойові дії настільки інтенсивні, що Україна використовує артилерійських снарядів від 4 тисяч до 7 тисяч на день проти 20 тисяч у Росії. Таким чинам витрати України випереджають західне виробництво.

CNN

США продовжуватимуть підтримку України у її боях за Бахмут. Як наголосив Кірбі, Сполучені Штати підтримують лідерство України у визначенні пріоритетності важкої битви за Бахмут і продовжуватимуть забезпечувати президента країни "всім необхідним", де б він не вирішив воювати. Кірбі також сказав, що найближчі тижні будуть "критичними" у війні, і США очікують, що президент Росії Володимир Путін "спробує здійснити ще один наступ, можливо, за багатьма різними векторами".

Також CNN цитує Зеленського у контексті його відвідин Донбасу: "Сумно дивитися на міста Донбасу, в які Росія принесла страшні страждання і руїну. Майже постійна, щогодинна сирена повітряної тривоги в Краматорську, постійна загроза обстрілів, постійна загроза життю".

Темі Бахмуту присвячений ще один матеріал видання, у якому вони подають інформацію від українських військових щодо того, що російський наступальний потенціал у місті зменшується, проте запеклі бої тривають. За даними українських військових, російсько-терористичні війська продовжують витрачати велику кількість живої сили, намагаючись знову захопити Бахмут.

Тим часом у США вважають, що удар по Запоріжжю "безумовно міг бути" спрямований проти цивільних. На думку Кірбі, це дуже в дусі Росії, атакувати цивільну інфраструктуру і не намагатись уникнути жертв серед мирного населення. Проте він також зазначив, що поки що Білий дім не має конкретної інформації про цей удар.

BBC

Видання публікує відео моменту влучання російської ракети у житловий будинок у Запоріжжі, яке зафіксували камери спостереження, повідомляючи про поранених та одну загиблу людину.

Також BBC підхоплює тему перебування Зеленського під Бахмутом, публікуючи його фото із військовими та зазначаючи, що його візит відбувався в той час, коли російські війська завдали низки ударів по українських містах. Попри своє перебування у зоні бойових дій президент у своїй заяві засудив звірячі напади Росії на мирних жителів. Поряд із акцентом на основних моментах візиту у Бахмут, медіа переходить до теми атак на українські міста та повідомляє про загиблих і поранених на Київщині та у Запоріжжі.

Gazeta Wyborcza

У Варшаві принц Вільям зустрівся з українськими вимушеними переселенцями. Він відвідав центр для біженців з України та поспілкувався із молоддю, яка знайшла роботу або продовжує навчання у польській столиці.

Тим часом видання також наголошує на сиренах, які лунатимуть у Білостоці 23 березня. Це тренувальний захід, проте він може відобразитися на стані біженців, яких у місті проживає доволі багато. Людей просять не панікувати і підкреслюють, що увімкнення сирени пов'язане з проведенням навчань у рамках "Дня загрози зараження" та загальних заходів з протиповітряної оборони