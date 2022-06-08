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Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні з 15 до 20%

8 червня, 2022 середа
13:47
Економіка Світовий банк

Світовий банк (СБ) погіршив прогноз інфляції в Україні до 20% на кінець 2022 року, тоді як квітневий прогноз передбачав 15%

Про це повідомив регіональний директор СБ у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Зростає інфляційний тиск... Тож на цьому етапі очікується, що інфляція продовжить зростати й може сягнути 20% у грудні (проти 15% у наших квітневих прогнозах)", - заявив Банерджі.

Він зазначив, що зростання інфляційного тиску, зокрема, зумовлене необхідністю покриття бюджетних потреб у березні-травні за рахунок монетизації Нацбанку.

"Міжнародні партнери визнали фінансові проблеми й уже виділили близько $20 млрд на фінансування допомоги Україні. Незважаючи на ці значні зобов'язання, терміни їх погашення, як і раніше, матимуть вирішальне значення для задоволення поточних потреб України", - зазначив регіональний директор СБ.

При цьому СБ залишив незмінним прогноз падіння ВВП України у 2022 році на рівні 44%.

"Але через тривалу війну, коли в деяких регіонах України все ще тривають активні бойові дії, ми не можемо бути впевнені в наших попередніх прогнозах щодо відновлення у середньостроковій перспективі", – зазначив Аруп Банерджі.

  • У цьому ж інтерв’ю Аруп Банерджі зазначив, що Світовий банк збирається незабаром виділити Україні нову позику на $100 млн для підтримки внутрішніх переселенців
  • До цього, 7 червня, банк схвалив виділення Україні фінансової підтримки у розмірі $1,49 млрд.
  • 22 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що СБ надасть Україні 4,8 мільярда доларів на відбудову країни.

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Україна
інфляція
Світовий банк
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