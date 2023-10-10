Світовий банк схвалив використання системи Prozorro для усіх проєктів, які фінансує в Україні

Про це інформує пресслужба Міністерства економіки України.

Вказано, що за оцінкою команди Світового банку нової процедури закупівлі за правилами міжнародних донорів, яку розробило ДП “Прозорро” відповідно до рекомендацій банку, "система електронних закупівель Prozorro може використовуватися в рамках проєктів, що фінансуються Світовим банком, для закупівель товарів та робіт як для національних (до 5 млн євро), так і для міжнародних (від 5 млн євро) тендерних процедур".

Нова процедура дозволятиме приймати пропозиції учасників у різних валютах, поетапно розглядати пропозиції, обирати переможця не лише за ціновим критерієм тощо.

“Уряд щиро вдячний Світовому банку не лише за стійку підтримку України, а й за готовність застосувати Prozorro в межах проєктів, які він фінансує. Система Prozorro добре знайома українському бізнесу, тож її використання міжнародними фінансовими організаціями дозволить українським підприємцям максимально долучатися до ланцюгів постачання для відновлення України. Це те, що надасть поштовху локальному бізнесу, виробникам, а відтак посилить стійкість нашої економіки”, - зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.