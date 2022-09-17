Про це заявив директор Світового банку Аксель ван Троценбург.

"Світовий банк готовий надати до 30 мільярдів доларів для боротьби з нестачею продовольства у світі, посиленою вторгненням Росії в Україну, і наразі виділив майже 10 мільярдів доларів фінансової допомоги, обіцяної Києву", - йдеться у повідомленні.

Він також підкреслив на тому, що світ має проявити "абсолютну солідарність" з Україною.

"І ця солідарність має підтримуватися не лише у короткостроковій, а й у довгостроковій перспективі", - сказав посадовець.

Окрім того, Ван Троценбург розповів, що Світовий банк почав надавати підтримку Україні невдовзі після російського вторгнення 24 лютого. За його словами, банк вже виділив близько 10 мільярдів доларів із 13 мільярдів доларів допомоги, яку він зобов'язався надати Києву.

Посадовець додав, що Світовий банк створив платформу, щоб об'єднати свою пряму підтримку та додаткову підтримку з боку таких країн, як США, Великобританія та Японія, поряд з окремими гарантіями від європейських держав, а також полегшити співфінансування та паралельне фінансування. Він також створив цільовий фонд для донорів.

9 червня в ООН наголосили, що продовольча, енергетична і фінансова криза зачепить більшість країн світу і позначиться на житті 1,6 млрд людей. Людям у всьому світі війни та інші кризи загрожують безпрецедентною хвилею голоду та злиднів, залишаючи за собою соціальний та економічний хаос.

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