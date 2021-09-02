Світовий банк заявив про можливе надання додаткових $150 млн Україні на вакцинацію, - Ляшко
Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко отримав від директора Світового банку з людського розвитку в регіоні Європи та Центральної Азії Фадії Саадах запевнення щодо можливості додаткового виділення близько $150 млн на екстрене реагування на COVID-19
Про це він написав у Facebook.
"Обговорили поточний стан реалізації Міністерством трьох проєктів Світового банку з загальним обсягом позики $439,7 млн. Отримав запевнення щодо можливості додаткового фінансування в розмірі до $150 млн, у разі необхідності, на екстрене реагування на COVID-19 та вакцинацію в Україні", - зазначив Ляшко.
Ключовим елементом співпраці між МОЗ та СБ є збільшення темпів вакцинації проти COVID-19.
"Колеги зі Світового банку позитивно оцінили проведену роботу з цього напрямку в літні місяці, що дозволило нам у 9 разів збільшити охоплення щепленнями. Закликали на цьому не зупинятись та активно рухатись вперед", - зазначив Ляшко.Він розповів, що зараз у межах співпраці зі Світовим банком здійснюється ретроактивне фінансування закупівлі вакцини Comirnaty/Pfizer; закупівля холодильного обладнання для закладів охорони здоров’я первинної ланки, яке удосконалить холодовий ланцюг логістики вакцин; додаткове оснащення лабораторій обладнанням і тест-системами; серо-епідеміологічне дослідження для вивчення серопозитивності щодо коронавірусу; робота національного контакт-центру з питань протидії поширення коронавірусної хвороби; серія тренінгів для медпрацівників та інші заходи.
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