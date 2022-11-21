Свободі та гідності українського народу – понад тисячу років, – Зеленський про 9 річницю Майдану
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з 9-річницею початку Майдану – Революції Гідності
Зеленський записав відеозвернення і опублікував його в телеграм.
"Сьогодні вже дев’ята річниця початку Майдану – Революції Гідності. Дев’ята... Але свободі та гідності українського народу – понад тисячу років. Варто про це пам’ятати. Було багато загроз свободі наших людей і самому існуванню українців. Але народ пройшов через це. І зараз ми з вами маємо історичну можливість раз і назавжди захистити українську волю. Вірю, що так і буде", - сказав Зеленський.
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Також президент подякував кожному і кожній, хто підтримує нашу державу.
"Дякую всім, хто воює і працює заради України! Вічна слава і шана всім, хто віддав своє життя за свободу для нашого народу! Слава Україні!", - додав Зеленський.
- Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, українці відзначають державне свято – День гідності та свободи
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