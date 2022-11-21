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В Україні відзначають День гідності та свободи

21 листопада, 2022 понедiлок
08:31
Суспільство Революція гідності

Сьогодні, 21 листопада, українці відзначають державне свято – День гідності та свободи

Про це передає Еспресо.

День гідності та свободи - свято в Україні, яке відзначають щороку 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (початок 22 листопада 2004 року) та Революції Гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року).

Його встановлено згідно з указом президента від 13 листопада 2014 року на честь початку цього дня двох знаменних і доленосних подій. Свято було встановлене "з метою утвердження в Україні ідеалів свободи та демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року - лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини та громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору".

День гідності та свободи став своєрідним наступником свята Дня свободи, що відзначався на честь Помаранчевої революції з 2005 по 2011 роки 22 листопада. У 2011 році його скасував експрезидент Віктор Янукович. Він також скасував указ другого президента Леоніда Кучми від 21 січня 1999 року "Про День соборності". Тоді за указом Януковича було засноване так зване свято День соборності та свободи, яке відзначалося 22 січня. Воно виникло внаслідок зміни дати відзначення Дня свободи з 22 листопада на 22 січня - дату святкування Дня соборності.

Історія свята

Як відомо, українці виходили на акції протесту саме у двадцятих числах листопада.

Саме 21 листопада 2013 року відбулись перші протестні акції української громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію та скасування процесу підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Причиною такого рішення назвали нібито невраховані наслідки від санкцій з боку Росії.

Ввечері цього ж дня розпочалися перші акції протестів. Спочатку українці організувалися на протест через соціальні мережі в Києві, акція розпочалася близько 22:00. Учасників мітингу нараховувалось близько півтори тисячі. Цього ж дня небайдужі вийшли на Євромайдани також у Львові, Донецьку, Харкові, Ужгороді, Луцьку та інших містах.

З другої половини 22 листопада кількість людей на мітингу стала зростати і вже до 24 листопада на Майдані зібралося близько ста тисяч протестувальників.

У ніч з 29 на 30 листопада силовики розігнали активістів, які зібралися на Майдані Незалежності. Застосування сили до мітингувальників спричинило ще більшу хвилю протестів – з проєвропейських вони перетворилися на антиурядові.

Після кількох місяців мітингів і жорстоких дій у центрі Києва з понад сотнею вбитих та понад 2 тис. поранених, у ніч на 22 лютого 2014 року тодішній президент Янукович втік з України. 22 лютого тисячі активістів та волонтерів приїхали до Межигір'я аби перевірити інформацію про втечу Януковича. Маєток був пустим. Того ж дня Верховна Рада підтримала постанову про самоусунення Януковича з посади президента. А після цього розпочалася військова агресія Росії, яка супроводжувалася анексією Криму та окупацією окремих територій Донецької й Луганської областей.

Проти Януковича порушена кримінальна справа. У січні 2019 року його заочно засудили до 13 років тюрми - за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни. Колишній президент-утікач нині продовжує переховуватися у Росії. 

З нагоди Дня гідності та свободи в усіх населених пунктах України відбуватимуться меморіальні заходи – молебні, покладання квітів, у церквах служитимуть панахиди. Низка заходів відбудеться й у Києві.

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Україна
Віктор Янукович
Революція Гідності
новини Києва
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