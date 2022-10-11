Своїми ракетами ви не захопите наші міста. І вже нікого не злякаєте
Вибух на мосту найбільш вигідний рашистам. Це той сакральний символ, який здатний мотивувати — мобілізувати — заряджати власне тупе населення
Кримський міст мене порадував, звісно.
Але чомусь не полишала думка, що то школа хуйла. Бо якось нам від тих відірваних шпал мало толку. А йому треба мотивувати населення, яке тарганами лізе у кожну шпаринку, щоб загубитися світом. Мобілізація проходить, але не так жваво, як мріялось. А все більше з копняка, з примусом і погрозами.
Ну і ще я добре пам‘ятаю, як вибухали будинки в Москві і як там швидко знаходили "чеченський слід", і що потім було з Чечнею.
Так от, вибух на мосту найбільш вигідний рашистам. Це той сакральний символ, який здатний мотивувати — мобілізувати — заряджати власне тупе населення.
Сьогоднішні масовані удари — картинка для свого ж бидлячого населення. Типу — атамстілі! Тому і захлинаються пропагандони слиною у захваті від того, що поцілили в наші міста.
Кончені. Ви можете обстріляти ракетами будинки. Ви можете вбити людей. Ви можете зруйнувати інфраструктуру.
Але ви своїми ракетами не захопите наші міста. І вже нікого не злякаєте.
Всі ці ракетно-скабєєвські істерики — виключно для внутрішнього споживання. Бо кремлівський дегенерат розуміє, що йому залишилось не так вже і багато.
Старе смердюче чмо програло. Живий труп.
Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.
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