Про це ідеться на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Розшук ініціював Хмельницький відділ поліції. Зазначено, що Ігоря Слободяна розшукують за ч. 1 ст. 125 ККУ — умисне легке тілесне ушкодження.

Датою зникнення священнослужителя вказано 5 квітня.

Раніше в ефірі "Прямого" депутат Хмельницької міської ради Олександр Василишин заявив, що священник утік із Хмельницького - він міг виїхати за кордон.