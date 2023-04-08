Священника УПЦ (МП), який побив військового у соборі Хмельницького, оголосили в розшук
Священнослужителя УПЦ (МП) Ігоря Слободяна, який напередодні напав на військового у Свято-Покровському соборі Хмельницького, оголошено в розшук
Про це ідеться на сайті Міністерства внутрішніх справ України.
Розшук ініціював Хмельницький відділ поліції. Зазначено, що Ігоря Слободяна розшукують за ч. 1 ст. 125 ККУ — умисне легке тілесне ушкодження.
Датою зникнення священнослужителя вказано 5 квітня.
Раніше в ефірі "Прямого" депутат Хмельницької міської ради Олександр Василишин заявив, що священник утік із Хмельницького - він міг виїхати за кордон.
- 2 квітня стало відомо, що у церкві УПЦ Московського патріархату в Хмельницькому побили добровольця ЗСУ Артура Ананьєва, пізніше його забрали до відділку поліції за дрібне хуліганство.
- Пізніше, того ж дня, у місті Хмельницький сотні людей зібралися на акцію під храмом Української православної церкви московського патріархату після побиття військового.
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