"Геть московського попа!" На подвір'я храму в Хмельницькому, де побили військового, прийшли сотні людей
У місті Хмельницький сотні людей зібралися на акцію під храмом Української православної церкви московського патріархату після побиття військового
Про це повідомляє кореспондент видання hromadske з місця подій.
Повідомляється, що територія собору була закрита. На вході стояли патрульні, серед натовпу є десятки поліцейських. Також присутні 20 військових, зокрема із 19-го окремого стрілецького батальйону, де служив постраждалий військовий. Ветерани, які служили із ним, зазначили, що зараз він у міській лікарні.
Першим про збір на акцію повідомив депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик, який і опублікував відео з храму. Учасники акції прийшли з прапорами та плакатом "Московський патріархат — прокляття України".
Зазначається, що 10 хлопців і дівчат залізли через паркан на територію храму, врешті учасники акції потрапили на територію.
Як повідомляється, біля входу в будівлю на територію церкви стоять священники, їх оточують кілька чоловіків спортивної зовнішності.
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