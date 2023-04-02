"Ми не московити". Хмельницька ОВА закликала "цивілізовано" розв'язати проблему з УПЦ (МП)
Заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін закликав "цивілізовано" розв'язати проблему з УПЦ (МП)
Про це повідомили в telegram-каналі Хмельницької ОВА.
"Правоохоронці розслідують цей інцидент і вже незабаром нададуть правову оцінку діям обох сторін. Зі свого боку хотів би нагадати, що ми живемо в європейській, цивілізованих країні, де панує верховенство права. Ми не московити та не будемо уподібнюватися їхнім шляхам вирішення конфліктних ситуацій. Як і личить цивілізованим людям - ми будемо будь-які конфлікти розв'язувати правовим і законним способом", - сказав заступник начальника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
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Також він зазначив, що попри те, що "війна оголила нерви кожного з нас і зробила непримиренними до багатьох подій та явищ", потрібно надати можливість відповідним службам розв'язати конфлікт, який виник, у правовий спосіб.
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