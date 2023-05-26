Святлана Ціхановська: Міжнародний кримінальний суд має видати ордер на арешт Лукашенка

Про це заявила голова Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Святлана Ціхановська під час 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

За словами Ціхановської, її заступник Павло Латушко нещодавно оприлюднив звіт, в якому зафіксований факт депортації українських дітей не лише на територію Росії, але й на територію Білорусі. Тому Міжнародний кримінальний суд, на її думку, має вчинити з Лукашенком, так само як із Путіним, видавши ордер на його арешт.

“Лукашенко має нести відповідальність за свої воєнні злочини. Ми маємо забезпечити глобальний імпічменту Лукашенку і припинити його злочини. Лише демократична Білорусь зможе поліпшити і відновити репутацію нашої країни”, - наголосила вона.

Ціхановська окремо назвала "хибною практикою" розмови про можливість пом’якшити санкції щодо білоруського режиму.

"Ми маємо більше тиснути на цей режим через санкції і політичну ізоляцію. Лукашенко використовують як елемент дестабілізації Європи. Без Путіна цей режим не вижив би", - сказала вона.

"Ми бачимо політику, яка спрямована на повне руйнування національної ідентичності Білорусі. Лукашенко дає Росії територію, зброю і можливості, щоб продовжувати агресію проти України. Єдиний шанс для нас – це перемога України, але це не означає, що ми не маємо продовжувати свої зусилля, навпаки, ми мусимо їх примножувати”, - додала лідерка білоруської опозиції.

Вона нагадала, що Лукашенко погодився розмістити на території країни російську ядерну зброю, що порушує ухвалені договори про її нерозповсюдження від 1986 року.

"Більшість населення нашої країни виступає за незалежність, проти війни і проти ядерної зброї, але репресивний режим задушує ці настрої", - відзначила вона.

25-26 травня проходить 15-й щорічний Київський безпековий форум "За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO" за участі відомих міжнародних діячів. На Форумі, зокрема, була сформована Рада Безпеки КБФ і ухвалено позиційний документ з рекомендаціями до саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні.