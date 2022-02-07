Таблетки від COVID-19 передбачені лише для людей з групи ризику, а тяжко захворіти може будь-хто, - Скалецька про необхідність вакцинації

Про це вона заявила у ефірі програми "Коментар з Христиною Шкудор" на Еспресо.TV.



"Вакцинація - це не лише питання зберегти можливість легко перенести хворобу, а й питання колективного, безпечного простору для всіх. Це більше, ніж питання індивідуального здоров'я. Коли ми говоримо про ці таблетки, вони власне допомагають при перших симптомах людям з групи ризику не дійти до стану тяжкого перебігу. Але захворіти важко може людина і не з групи ризику, а для них ці препарати не передбачені", - сказала Скалецька.



Ексміністр додала, вакцинація - це задача для всіх, щоб "ми жили в максимально безпечному середовищі та було менше розповсюдження"



"Цей препарат має по-інакшому застосовуватися і тут ключова задача, можливо, навіть, поміняти протоколи сімейних лікарів, щоб вони теж могли цей препарат виписувати", - зазначила вона.



Скалецька покоментувала можливе скасування маскового режиму.



"Ми можемо лише прогнозувати, що при хорошому темпі вакцинації і бустерної також - до кінця року, особливо восени, коли може бути наступна хвиля. Ми для всього населення будемо мати легшу статистику і перебіг захворюваності. Це залежить від того, скільки людей буде вакцинуватися. Більшість дослідників вважають, що імунітет потрібно буде підтримувати, як, наприклад, з грипом. Щодо того забути маски чи ні - це питання зняти карантин як режим в країні, але маски мають залишитись з нами як засіб захисту себе у сезонний період захворювань, навіть, якщо пандемія буде завершена", - підсумувала вона.

6 лютого, до України прибуло 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір", призначеного для лікування COVID-19.