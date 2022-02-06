До України прибула перша партія пігулок від COVID-19 "Молнупіравір"
У неділю, 6 лютого, до України прибуло 60 тис. курсів препарату "Молнупіравір", призначеного для лікування COVID-19
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у facebook.
За його словами, МОЗ розподілить ліки та відправить їх у регіони, а до квітня 2022 року в Україну надійде ще 240 тис. курсів препарату.
"Роботу над контрактуванням "Молнупіравіру" ми почали ще у листопаді, під час підготовки до чергової хвилі COVID-19. Зараз ці ліки допоможуть нам у боротьбі з хворобою та збережуть життя пацієнтам із груп ризику", - написав Ляшко.
Він додав, що виробником препарату є американська фармацевтична компанія Merck Sharp & Dohme.
"Молнупіравір" – це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, чим запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати. Зареєстрований та дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах", - розповів Ляшко.
- Нагадаємо, 11 січня фармацевтична компанія Merck заявила, що її пігулки "Молнупіравір" від COVID-19 працюватимуть також проти "Омікрону" та інших штамів.
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