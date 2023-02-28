Так важко ще у Бахмуті не було, ситуація пекельна, - військовослужбовець 93-ї бригади "Холодний Яр" Бабичев
Андрій Бабичев, військовослужбовець 93-ї бригади "Холодний Яр" з Бахмута, зазначив, що противник обстрілює місто зі всього, що у нього є: "гради", артилерія, міномети, авіація, також підходить жива сила ворога
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Якщо ситуацію у Бахмуті називають червоною, то я сказав би, що вона червона-червона. Там дуже пекельно. Йдуть обстріли самого міста. Противник стріляє зі всього, що має: "гради", артилерія, міномети, авіація. Крім того, підтягується жива сила ворога, яку прикриває ворожа авіація. Вони підходять малими групами, десь по 5-10 осіб, і розходяться по розбитих хатах, чекаючи, коли до них підтягнуться ще інші групи. І коли їх накопичується відповідна кількість, тоді вони можуть просунутися на якусь вулицю чи ще до якоїсь будівлі", - розказав військовослужбовець 93-ї бригади "Холодний яр".
Андрій Бабичев зауважив, що 93-тя бригада, яка стоїть у самому Бахмуті, тримає на собі всі авіаудари, артилерійські обстріли, тобто дуже-дуже важко нашим хлопцям.
"Саме пекельне йде з північного боку від міста. На мою думку, чи будемо ми тримати Бахмут, чи він буде стояти, залежить від бригад, що стоять по флангах, де ворог намагається перерізати нам шлях постачання боєприпасів. Ми робимо всі заходи, щоб цього не було. Однак, ситуація дуже важка, так важко ще у Бахмуті не було ", - сказав Бабичев.
- 27 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що на Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції ЗСУ
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