"Таке трапляється в зоні бойових дій": у Британії повідомили, що Україна втратила танк Challenger 2
Україна втратила на полі бою перший із 14 танків Challenger 2, які Велика Британія передала у травні. Його було знищено російською артилерією
Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс в ефірі Sky News.
За його словами, танк був уражений з артилерії російських окупантів, але екіпаж у складі шістьох військових урятувався.
"Я можу підтвердити, що інформація є коректною і, можливо, це перша втрата, наскільки нам відомо. Матеріальні втрати — те, що може траплятися у зоні бойових дій", — заявив Шеппс.
Він уточнив, що Лондон не надсилатиме Києву новий Challenger 2 на заміну втраченому.
Раніше в мережі з'явилося відео, на якому показано нібито знищений танк Challenger 2.
- Про надання ескадрона танків Challenger 2 Велика Британія оголосила у січні, а вже в травні всі вони прибули до України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.24 Купівля 37.24Продаж 37.94
- EUR Купівля 40.19Продаж 41.12
- Актуальне
- Важливе