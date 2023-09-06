"Таке трапляється в зоні бойових дій": у Британії повідомили, що Україна втратила танк Challenger 2

Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс в ефірі Sky News.

За його словами, танк був уражений з артилерії російських окупантів, але екіпаж у складі шістьох військових урятувався.

"Я можу підтвердити, що інформація є коректною і, можливо, це перша втрата, наскільки нам відомо. Матеріальні втрати — те, що може траплятися у зоні бойових дій", — заявив Шеппс.

Він уточнив, що Лондон не надсилатиме Києву новий Challenger 2 на заміну втраченому.

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому показано нібито знищений танк Challenger 2.