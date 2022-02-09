"Такі речі не забуваємо": Кулеба пообіцяв "гідно відповісти" словацькому депутату, який облив прапор України водою
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посольству в Словаччині висловити протест і вимагати вибачень за поведінку словацького депутата, який у парламенті облив водою прапор України
Про це Кулеба заявив на брифінгу, передає РБК-Україна.
"Будь-яке неповажне поводження з державною символікою України є категорично неприпустимим. І тому я, дізнавшись про цей факт, доручив посольству України в Словаччині висловити протест і вимагати вибачень від людини, яка це зробила", - сказав Кулеба.
При цьому міністр зазначив, що в разі відсутності вибачень від словацького депутата Україна "знайде можливість гідно відповісти".
"Але ми такі речі не забуваємо... і хоча ми люди не злопам'ятні, ми не пробачаємо таких неповажних кроків. Ми знайдемо можливість гідно відповісти на цей вчинок, якщо людина не принесе вибачення", - сказав Кулеба.
- Нагадаємо, 8 лютого у парламенті Словаччини депутат від ультраправої партії "Народна партія Наша Словаччина" Андрей Медвецьки облив прапор України водою.
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