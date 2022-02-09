"Такі речі не забуваємо": Кулеба пообіцяв "гідно відповісти" словацькому депутату, який облив прапор України водою

Про це Кулеба заявив на брифінгу, передає РБК-Україна.



"Будь-яке неповажне поводження з державною символікою України є категорично неприпустимим. І тому я, дізнавшись про цей факт, доручив посольству України в Словаччині висловити протест і вимагати вибачень від людини, яка це зробила", - сказав Кулеба.



При цьому міністр зазначив, що в разі відсутності вибачень від словацького депутата Україна "знайде можливість гідно відповісти".



"Але ми такі речі не забуваємо... і хоча ми люди не злопам'ятні, ми не пробачаємо таких неповажних кроків. Ми знайдемо можливість гідно відповісти на цей вчинок, якщо людина не принесе вибачення", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, 8 лютого у парламенті Словаччини депутат від ультраправої партії "Народна партія Наша Словаччина" Андрей Медвецьки облив прапор України водою.