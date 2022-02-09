У парламенті Словаччини депутат облив водою прапор України: посольство вимагає вибачень

Про це повідомляє Infopost.



Інцидент стався ввечері у вівторок, 8 лютого. Словацькі депутати зібрались на позачергове засідання, на якому було заплановано затвердити оборонну угоду зі США. Опозиція вважає цю угоду можливою втратою суверенітету.



Під час засідання депутати від ультраправої партії Народна партія Наша Словаччина Петер Крупа та Андрей Медвецьки заблокували трибуну і розтягнули перед мікрофоном прапор Словаччини. У відповідь на це представники партії Свобода та Солідарність (SaS) Яна Циганікова та Мирослав Жіяк розтягнули перед трибуною прапор України.



Після цього депутат Медвецьки взяв пляшку води і почав обливати прапор України, а потім і депутатів, які його тримали. Спікер зробив вимушену перерву в засіданні.







Посольство України в Словаччині вимагає вибачень.



"Сьогодні в Києві Іван Корчок підтвердив тверду незмінну позицію Словаччини в підтримці України! Маємо підтримку й в Національній раді Словаччини! Негідне поводження з прапором України з боку депутатів Марека Котлеби, Андрея Медвецьки не може її похитнути! Засуджуємо й вимагаємо вибачень!" - йдеться у повідомленні посольства.

