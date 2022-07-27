"Тактична пауза": в Миколаєві проведуть кінофестиваль в укритті 

Про це повідомляє Держкіно України

27 липня у Миколаєві стартує кінофестиваль в укритті, де безкоштовно показуватимуть українські фільми. Ініційоване та організоване кіножурналістом Алексом Малишенком та координатором волонтерів Громадської організації "ДОФ" Дмитром Давиденком дійство покаже, що Миколаїв – не тільки зона бойових дій, а ще й місто з багатою історією, яке - попри все - продовжує жити і творити.

"Тактична пауза – це короткочасне затишшя в бойових діях з метою перегрупування та нарощування сил, - каже Алекс Малишенко. - Я вірю, що українське кіно може стати своєрідною тактичною паузою для волонтерів(ок), жителів і жительок Миколаєва та бодай трішки зарядити їх енергією".

У програмі кінофестивалю – українські фільми, які в українській новій реальності змінили своє звучання та значно актуалізувалися. Серед них – "Додому "Нарімана Алієва, "Stop-Zemlia" Катерина Горностай "Мої думки тихі" Антоніо Лукіча, " Заповідник Асканія" Андрія Литвиненка, "Перша Сотня" Юрія Грузінова, Юлії Шашкової та Ярослава Пілунського, "Безславні кріпаки" Романа Перфільєва та "Зошит війни" Романа Любого.

Вхід на всі покази безкоштовний, однак за попередньою реєстрацією.

Кінорфестиваль, який триватиме до 31 липня, проходить у співпраці з Arthouse Traffic, 86PROKAT, "Вавилон‘13", Kristi Films, 435 Films, за підтримки миколаївського міського голови Олександра Сєнкевича та Агенції розвитку Миколаєва.

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