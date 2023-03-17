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Ексклюзив

Тактика наступу росіян перетворила Бахмут на стратегічне місто, - військовий аналітик Гетьман

17 березня, 2023 п'ятниця
15:30
війна з Росією Зеленський показав світлини з Бахмута

Тактика або стратегія наступальних дій РФ перетворили Бахмут в стратегічний об'єкт - оборона міста не дає розчинити лінію оборони, а потім зробити 2 кільця оточення

Про це в ефірі Еспресо заявив військовий аналітик Олексій Гетьман.

"Бахмут став важливим стратегічним об'єктом. Тактика або стратегія наступальних дій росіян перетворили його в стратегічний об'єкт. Чому? Дуга від Куп'янська до Вугледару - це майже 500 км. Вони намагались прорвати нашу лінію оборони саме в Бахмуті для того, щоб направити туди велику кількість військ, щоб рухатися до Лимана і Слов'янську. Намагатися оточити наше угруповання і далі на південь до Вугледару і півдня Запорізької області. Поки це їм не вдається, ми там тримаємо оборону", - зазначив він.

Гетьман розповів про кількість російських військ по всій цій дузі.

"У Бахмуті зосереджено десь 25-30 тис. російських військових і декілька сотень танків. На півночі цієї дуги у напрямку на Лиман - щонайменше 100 тис. військових і 2 тис. бронетехніки та 700 стволів артилерії. На півдні біля Вугледару - приблизно таке ж угруповання. Там до 150 тис. військових, 2тис. бронетехніки та 700 стволів артилерії. Вони намагались через Бахмут розчинити нашу лінію оборони, а потім зробити 2 кільця оточення. Саме тому Бахмут став таким важливим містом, щоб не прорвати оборону по всій цій дузі", - наголосив експерт.

Він додав, що ЗСУ тримаються і навіть якщо буде відхід військ відійдемо, то фортифікації уже побудовані в Часовому Ярі.

"Бахмут перетворили в місто-фортецю, там краще тримати оборону. Якщо ми відійдемо - це не означатиме поразку в війні, зраду чи щось таке. Немає сенсу класти життя наших людей і допустити оточення", - підсумував гетьман.

Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Бахмут
Військові новини
Війна на Донбасі
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