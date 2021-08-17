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"Талібан" повідомляє про щонайменше 40 загиблих у аеропорту Кабула

17 серпня, 2021 вiвторок
22:58
Світ Натовп тікає в момент злету військового транспортника США

За оцінкою командира ісламістів, від тисняви та пострілів станом на 17 серпня загинули щонайменше 40 людей з числа тих, хто знаходився в аеропорту

Цифри загиблих озвучив ватажок талібів, що оточили територію летовища, передає місцеве видання TOLOnews, якому таліби дозволили продовжувати роботу.

Репортер TOLOnews Халед Нікзад в аеропорту розповів, що люди різного віку, жінки та чоловіки, деякі без паспортів, прагнуть потрапити на один з евакуаційних рейсів з Афганістану.

Тим часом командир талібів в аеропорту заявив, що щонайменше 40 людей загинули під час стрілянини з вояками США та внаслідок тисняви. Ватажок талібів заявив людям, щоб ті не обманювались "фейковими чутками про виліт за кордон", і попросив їх уникати прибуття в аеропорт.

Велика кількість жінок намагається втекти, кажучи, що відчайдушна ситуація в країні змушує їх піти.

"Подивіться, в якому стані діти, вони спраглі і голодні, хай Аллах знищить Ашрафа Гані", - сказала Нафіса, жителька Кандагара, яка намагається втекти з країни.

"Вони не повинні перебувати на літаках іноземців, вчора від 30 до 40 людей були вбиті та поранені в аеропорту, вони повинні залишатися вдома, для них не буде проблем", - сказав  командир "Талібану" Мобібулла Гекмат.

  • Нагадаємо, США та інші західні країни відновили польоти для евакуації своїх громадян та афганських союзників з країни. Комерційні рейси не літають до країни.
  • Станом на 16 серпня було достовірно відомо про 7 загиблих у аеропорту: троє впали з літака, тримаючись за шассі та фюзеляж, двох озброєних чоловіків, застрелили солдати США, ще двоє загинули в тисняві. Станом на 17 повідомлялось про стабілізацію ситуації на летовищі.
аеропорт
Афганістан
Талібан
війна в Афганістані
Кабул
США
таліби
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