Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ "Талібан" шукає афганців, які працювали на США, - ООН

"Талібан" шукає афганців, які працювали на США, - ООН

19 серпня, 2021 четвер
20:30
Світ Талібан

У звіті ООН йдеться, що таліби ходять від дому до дому по столиці Афганістану, шукаючи людей, які працювали на структури США та НАТО в країні

Про це йдеться у конфіденційному звіті ООН, передає Euronews.

"Талібан" активізує пошук людей, які працювали з силами США та НАТО, незважаючи на заяви бойовиків не мститися людям, які працювали на західні структури.

У звіті консультантів ООН з оцінки загроз йдеться, що у талібів є списки пріоритетних осіб, яких рух хоче заарештувати.

Виданн зазначає, що звіт підтверджує свідчення колишнього співробітника Європолу, який працював у Афганістані з 2007 по 2016 роки для підтримки та навчання місцевої поліції. Співробітник Європолу розповів журналістам, що бійці "Талібану" йдуть "від дверей до дверей" у Кабулі, щоб виявити громадян, які працювали на міжнародне співтовариство.

Читайте також: Афганістан: в день незалежності країни таліби проголосили Ісламський емірат, на сході - вбиті у протестах

19 серпня таліібські бойовики встановили контрольно-пропускні пункти на під'їздах в аеропорт Кабулу, що посилило побоювання громадян Афганістану, які раніше працювали на Захід.

Бойовики пообіцяли іноземцям безпечний проїзд до аеропорту. Але громадяни Афганістану, які мають право на евакуацію через свою минулу роботу на західні уряди та структури, повідомили про труднощі та насильство.

  • Зазначимо, станом на 19 серпня таліби не контролюють провінції Панджер та Парван, де Панджерська ущелина слугує природним коридором між північними та південними регіонами країни. Ці провінції контролюються урядовими військами Афганістану, які продовжили боротьбу на чолі з Амруллою Салехом, колишнім першим віцепрезидентом країни, який оголосив, що згідно з конституцією в разі втечі президента переймає його обов'язки. Символом спротиву талібам є також син національного героя Афганістану Ахмад Шаха Масуда - Ахмад Масуд-молодший, який закликав афганців до спротиву. Його батько свого часу отримав прізвисько "Панджерський лев" і успішно протистояв радянській окупації країни в ущелині протягом всієї війни 1979-1989 років.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

ООН
репресії
Афганістан
Талібан
війна в Афганістані
таліби
Читайте також:
Юрій Луценко
Автор Сергій Висоцький
18 серпня, 2021 середа
Луценко: Зеленський пішов на Банкову з абсолютним переконанням, що там десь є підвал, де Порошенко закрив народне щастя
16 серпня, 2021 понедiлок
Втрата безвізу і міжнародної підтримки, продовження війни, занепад економіки: вчені оцінили безпекові загрози для України до 2030 року
Андрій Шевченко
18 серпня, 2021 середа
Шевченко відреагував на призначення нового тренера збірної України
Київ
+22
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.58
    Купівля 26.58
    Продаж 26.81
  • EUR
    Купівля 30.99
    Продаж 31.36
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
19 серпня
21:00
Ексчиновнику одного з комунальних підприємств у Києві повідомили про підозру у розкраданні 33 млн грн
20:57
Роман Безус
"Гент" Безуса сенсаційно програв полякам у Лізі конференцій
20:55
Віктор Скрипник
"Рапід" - "Зоря": склад українців на матч Ліги Європи
20:46
У Києві викрили зловмисників, які планували доставити в Україну мільйон фальшивих доларів
У Києві викрили зловмисників, які планували доставити в Україну мільйон фальшивих доларів
20:18
Георгій Судаков
Тебе туди за сало взяли?, - на футболіста збірної України на Євро-2020 накинулись посеред матчу УПЛ
20:01
КМДА
В Управлінні туризму КМДА провели обшуки
20:01
У США повідомили про бомбу в машині під Капітолієм: район евакуювали
19:57
Жоржинью
УЄФА назвав претендентів на звання найкращого футболіста року
19:37
Олександр Ройтбурд
Одеська облрада не підтримала ініціативу назвати вулицю на честь художника Ройтбурда
19:27
У Кабулі протести проти "Талібану": люди несуть містом 200-метровий національний прапор
19:22
"Зоря" - "Минай"
"Рапід" - "Зоря": букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи
19:13
Ексклюзив
Роман Лещенко
До 2024 року спаде ажіотаж і земля стане чимось на кшталт нового банківського депозиту, — міністр аграрної політики
19:04
Зеленський і Порошенко
Зеленського на президентських виборах підтримали б 27% українців, за Порошенка проголосували б майже 15%, - опитування "Рейтинга"
19:03
Роберт Левандовські
У "Баварії" визначились з майбутнім Левандовського
18:56
На Тернопільщині зафіксували першу смерть від штаму "Дельта"
18:50
Джо Байден
Афганістан більше не "інкубатор екстремізму", - Байден
18:35
Криголам "Джеймс Кларк Росс"
Британія передала Україні дослідницький корабель “Джеймс Кларк Росс”
18:29
Вакцинація
МОЗ радить позначати стікерами приміщення з COVID-вакцинованим персоналом
18:14
Хосеп Гвардіола
УЄФА назвав претендентів на звання найкращого тренера року
18:07
Володимир Зеленський
Зеленський "не знав" про те, що Меркель зустрінеться з Путіним перед візитом в Україну
18:05
ООС
День у зоні ООС: окупанти шість разів порушили "тишу" на Донбасі, загинув український військовий
17:50
Ніагарський водоспад
У Канаді до Дня Незалежності України підсвітять кольорами прапора Ніагарський водоспад
17:47
Наталка Діденко
В Україні пануватимуть короткочасні грозові дощі та сильний вітер, - прогноз на 20 серпня від Наталки Діденко
17:45
Мая Санду
У Молдові уряд схвалив поправки для відставки генпрокурора: той заявив, що Санду вимагала справи на експрезидентів Вороніна та Додона
17:40
Марлос
Зірковий футболіст оголосив про закінчення кар'єри в збірній України
17:40
Іван Салевич
"Ця ситуація – копія радянських часів. Так тоді пресували митців", – Іван Салевич про заборону інсталяції "Хохли"
17:37
МОЗ
МОЗ вимагає посилити протиепідемічний контроль по всій Україні
17:23
Кубок України: результати жеребкування третього раунду
17:20
В'ячеслав Чорновіл
Порошенко, Кучма та Чорновіл очолили рейтинг політиків, які найбільше зробили для зміцнення України, - опитування
16:51
метро
Київський транспорт 24 серпня подовжить роботу на 2 години
16:35
електроенергія
Підприємцям спростили приєднання до електромереж: Зеленський підписав закон
16:32
Зеленський
Зеленський підписав закон про скасування вільної економічної зони "Крим"
16:30
У Києві презентували документальний фільм “Імені Виговського”
16:25
Deus Robots
Нова пошта тестує складських роботів Deus Robots для автоматизації сортування
16:20
суд
В Росії двох підлітків засудили за підготовку до теракту: ті не визнають вини та заявляють, що всі докази їм підкинули
16:10
COVID-19 тест
Спалах коронавірусу в дитячому таборі Одеси: кількість інфікованих зросла
16:03
КМДА не видавала дозволів на встановлення сцени на братській могилі у Маріїнському парку
16:01
Дмитро Грачов
Львівський олімпієць назвав українську мову "псячою". Екснардеп прокоментував конфлікт
15:54
НБУ
НБУ пропонує встановити вимоги до страховиків агропродукції з державною підтримкою
15:48
ліки
РНБО пропонує до 2024 року заборонити в Україні рекламу ліків
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV