"Талібан" шукає афганців, які працювали на США, - ООН

Про це йдеться у конфіденційному звіті ООН, передає Euronews.



"Талібан" активізує пошук людей, які працювали з силами США та НАТО, незважаючи на заяви бойовиків не мститися людям, які працювали на західні структури.



У звіті консультантів ООН з оцінки загроз йдеться, що у талібів є списки пріоритетних осіб, яких рух хоче заарештувати.



Виданн зазначає, що звіт підтверджує свідчення колишнього співробітника Європолу, який працював у Афганістані з 2007 по 2016 роки для підтримки та навчання місцевої поліції. Співробітник Європолу розповів журналістам, що бійці "Талібану" йдуть "від дверей до дверей" у Кабулі, щоб виявити громадян, які працювали на міжнародне співтовариство.



Читайте також: Афганістан: в день незалежності країни таліби проголосили Ісламський емірат, на сході - вбиті у протестах



19 серпня таліібські бойовики встановили контрольно-пропускні пункти на під'їздах в аеропорт Кабулу, що посилило побоювання громадян Афганістану, які раніше працювали на Захід.



Бойовики пообіцяли іноземцям безпечний проїзд до аеропорту. Але громадяни Афганістану, які мають право на евакуацію через свою минулу роботу на західні уряди та структури, повідомили про труднощі та насильство.

Зазначимо, станом на 19 серпня таліби не контролюють провінції Панджер та Парван, де Панджерська ущелина слугує природним коридором між північними та південними регіонами країни. Ці провінції контролюються урядовими військами Афганістану, які продовжили боротьбу на чолі з Амруллою Салехом, колишнім першим віцепрезидентом країни, який оголосив, що згідно з конституцією в разі втечі президента переймає його обов'язки. Символом спротиву талібам є також син національного героя Афганістану Ахмад Шаха Масуда - Ахмад Масуд-молодший, який закликав афганців до спротиву. Його батько свого часу отримав прізвисько "Панджерський лев" і успішно протистояв радянській окупації країни в ущелині протягом всієї війни 1979-1989 років.