"Талібан" закликав міжнародні авіакомпанії відновити рейси до Кабулу

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Призначене "Талібаном" Міністерство закордонних справ оприлюднило відповідну заяву в неділю, 26 вересня, та запевнило, що проблеми в аеропорту Кабулу вирішено.

Аеропорт був пошкоджений під час масштабної евакуації під керівництвом США, а згодом був знову відкритий за сприяння технічних груп із Катару та Туреччини.

Деякі авіакомпанії, такі як Pakistan International Airlines, відновили рейси в обмеженому обсязі. Також через аеропорт проходить частина гуманітарної допомоги Афганістану, але повноцінні комерційні рейси ще не відновилися.