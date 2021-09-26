"Талібан" закликав міжнародні авіакомпанії відновити рейси до Кабулу
Таліби закликали міжнародні авіакомпанії відновити сполучення з Афганістаном
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Призначене "Талібаном" Міністерство закордонних справ оприлюднило відповідну заяву в неділю, 26 вересня, та запевнило, що проблеми в аеропорту Кабулу вирішено.
Аеропорт був пошкоджений під час масштабної евакуації під керівництвом США, а згодом був знову відкритий за сприяння технічних груп із Катару та Туреччини.
Деякі авіакомпанії, такі як Pakistan International Airlines, відновили рейси в обмеженому обсязі. Також через аеропорт проходить частина гуманітарної допомоги Афганістану, але повноцінні комерційні рейси ще не відновилися.
- Нагадаємо, 23 вересня у аеропорту "Бориспіль" приземлився літак з українцями, які були евакуйовані з Кабулу.
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