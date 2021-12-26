"Там катастрофічна ситуація з усіма щепленнями". Лікар розповів, де в Україні найменше охочих вакцинуватися

При цьому найбільше тих, хто вдавався до анонімної вакцинації через осуд на релігійному ґрунті - з Тячівського району. Про це заявив лікар Віктор Петров, який проводив анонімну вакцинацію в регіоні, передає BBC News Україна.

"Це села Біла Церква, Тересва, Теребля. Там надзвичайно поширені адвентизм, баптизм, ортодоксальне православ'я, інші протестантські течії. Саме звідти до нас приїжджали молоді члени релігійних громад", - розповідає він.

Лікар розповів декілька історій про більш прогресивну молодь, яка попри заборони старших членів родин та громад, долала 100-150 кілометрів до анонімного пункту вакцинації. Усі вони бажали залишити в кабінеті лікаря якнайменше особистої інформації.

"Вони розповідали, що основна маса їхніх релігійних громад нещеплена, бо вважають, що це "від нечистого". Це є тиском, молоді люди навіть не казали своїм рідним, куди їдуть. Жодну старшу людину із такими поглядами переконати щепитися нам не вдалося", - каже Петров.



Читайте також: "Тисяча Зеленського": ще три банки почали нараховувати гроші за вакцинацію, заявки подали 5 млн людей

У Тячівському районі найбільш поширені антивакцинаторські настрої, і тут складна ситуація з усіма щепленнями, каже Віктор Петров

Петров також пригадав, як "дуже відомі на Закарпатті люди" у його кабінеті щеплень дзвонили вищому церковному керівництву УПЦ МП, аби отримати благословення на введення дози вакцини.

За словами Віктора Петрова, антивакцинаторські настрої у деяких селах Тячівщини поширюються не лише на щеплення проти ковіду:



"Там катастрофічна ситуація з усіма щепленнями: від поліомієліту, краснухи, кору, паротиту. Двоє померлих від кору кілька років тому були саме з Тячівщини. Вони вважають, що якщо дитинка має померти, то вона помре".





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb