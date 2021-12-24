"Тисяча Зеленського": ще три банки почали нараховувати гроші за вакцинацію, заявки подали 5 млн людей

Про це повідомляє Урядовий портал.

"19 грудня офіційно стартував проект єПідтримка, що покликаний допомогти бізнесу, який під час пандемії постраждав найбільше. За цей період: 5 млн українців уже подали заявки на отримання 1000 грн від держави; 6 млн уже відкрили спеціальну картку; всього було витрачено 270 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Також у п'ятницю, 24 грудня, кошти почали нараховувати ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк. Разом в цих установах люди відкрили понад 3,6 млн спецрахунків.



Пресслужба нагадує, що подати заявку на отримання грошей можна до 29 грудня включно. Щоб це зробити, потрібно:

оформити спеціальну картку єПідтримка в одному з банків-партнерів онлайн чи офлайн у відділенні банку;

завантажити застосунок "Дія" або оновити його до останньої версії;

потрібно мати "зелений" COVID-сертифікат про дві дози вакцинації. Сертифікати, отримані на порталі "Дія" чи паперовий від сімейного лікаря, не підходять для отримання виплат;

у розділі "Послуги" знайти єПідтримку та вибрати для виплати картку.