"Тисяча Зеленського": ще три банки почали нараховувати гроші за вакцинацію, заявки подали 5 млн людей
Станом на 24 грудня заявку на отримання тисячі гривень за повну вакцинацію від коронавірусу подали 5 млн українців
Про це повідомляє Урядовий портал.
"19 грудня офіційно стартував проект єПідтримка, що покликаний допомогти бізнесу, який під час пандемії постраждав найбільше. За цей період: 5 млн українців уже подали заявки на отримання 1000 грн від держави; 6 млн уже відкрили спеціальну картку; всього було витрачено 270 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Також у п'ятницю, 24 грудня, кошти почали нараховувати ПриватБанк, Ощадбанк та Укргазбанк. Разом в цих установах люди відкрили понад 3,6 млн спецрахунків.
Пресслужба нагадує, що подати заявку на отримання грошей можна до 29 грудня включно. Щоб це зробити, потрібно:
- оформити спеціальну картку єПідтримка в одному з банків-партнерів онлайн чи офлайн у відділенні банку;
- завантажити застосунок "Дія" або оновити його до останньої версії;
- потрібно мати "зелений" COVID-сертифікат про дві дози вакцинації. Сертифікати, отримані на порталі "Дія" чи паперовий від сімейного лікаря, не підходять для отримання виплат;
- у розділі "Послуги" знайти єПідтримку та вибрати для виплати картку.
Нагадаємо, 13 грудня в Україні стартував проєкт "єПідтримка" з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн.
Очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що 13 банків перебувають на стадії підключення до програми "єПідтримка".
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