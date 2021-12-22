Тисячу за вакцинацію видаватимуть ще 13 банків, - Федоров

Про це він сказав на брифінгу у середу, 22 грудня, передає Еспресо.TV.



"На сьогодні до програми підключено шість банків. Це А-Банк, Альфа-банк, Приватбанк, Укргазбанк, Монобанк та Ощадбанк. І наразі 13 банків ще у процесі підключення", - зазначив Федоров.



Він додав, що з моменту запуску програми "єПідтримка", заявку на отримання коштів у застосунку "Дія" подали 4,5 млн українців.



За словами Федорова, деякі банки планують видавати фізичні картки для нарахування коштів за програмою. Завдяки цьому, ті громадяни, які не мають в телефонах функції безконтактної оплати та не хочуть купувати онлайн, також матимуть змогу використати нараховані гроші.



Нагадаємо, 19 грудня повноцінно запрацювала програма "єПідтримка".

У Мінцифри повідомили, що ЦНАПи допомагатимуть згенерувати COVID-сертифікати і отримати тисячу за вакцинацію.