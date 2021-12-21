Мінцифри: ЦНАПи допомагатимуть згенерувати COVID-сертифікати і отримати тисячу за вакцинацію

Про це інформують у Мінцифрі.



"Якщо ви отримали дві дози вакцинації, проте досі не маєте зеленого COVID-сертифіката в застосунку, ЦНАПи також допомагають згенерувати його", - повідомили у відомстві.



У міністерстві зазначають, що це дозволить якомога більшій кількості українців подати заявку та підтримати бізнес, який суттєво постраждав під час пандемії коронавірусу.



Отримати 1 тис. грн можуть громадяни віком від 18 років, у котрих є зелений сертифікат про вакцинацію в застосунку "Дія".

Нагадаємо, 19 грудня повноцінно запрацювала програма "єПідтримка".

Послугою скористалися понад 3 млн українців.

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