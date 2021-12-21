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Головна Суспільство Мінцифри: ЦНАПи допомагатимуть згенерувати COVID-сертифікати і отримати тисячу за вакцинацію

Мінцифри: ЦНАПи допомагатимуть згенерувати COVID-сертифікати і отримати тисячу за вакцинацію

21 грудня, 2021 вiвторок
08:37
Суспільство ЦНАП

Більш ніж 1,2 тис. центрів надання адмін послуг консультують громадян, як згенерувати COVID-сертифікати й отримати виплати за вакцинацію в межах проєкту єПідтримка

Про це інформують у Мінцифрі.

"Якщо ви отримали дві дози вакцинації, проте досі не маєте зеленого COVID-сертифіката в застосунку, ЦНАПи також допомагають згенерувати його", - повідомили у відомстві.

У міністерстві зазначають, що це дозволить якомога більшій кількості українців подати заявку та підтримати бізнес, який суттєво постраждав під час пандемії коронавірусу.

Отримати 1 тис. грн можуть громадяни віком від 18 років, у котрих є зелений сертифікат про вакцинацію в застосунку "Дія".

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