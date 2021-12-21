Мінцифри: ЦНАПи допомагатимуть згенерувати COVID-сертифікати і отримати тисячу за вакцинацію
Більш ніж 1,2 тис. центрів надання адмін послуг консультують громадян, як згенерувати COVID-сертифікати й отримати виплати за вакцинацію в межах проєкту єПідтримка
Про це інформують у Мінцифрі.
"Якщо ви отримали дві дози вакцинації, проте досі не маєте зеленого COVID-сертифіката в застосунку, ЦНАПи також допомагають згенерувати його", - повідомили у відомстві.
У міністерстві зазначають, що це дозволить якомога більшій кількості українців подати заявку та підтримати бізнес, який суттєво постраждав під час пандемії коронавірусу.
Отримати 1 тис. грн можуть громадяни віком від 18 років, у котрих є зелений сертифікат про вакцинацію в застосунку "Дія".
- Нагадаємо, 19 грудня повноцінно запрацювала програма "єПідтримка".
- Послугою скористалися понад 3 млн українців.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.14
Купівля 27.14Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.52Продаж 30.93
- Актуальне
- Важливе