Книжки, кіно та квитки на потяги: понад 3 млн українців подали заявку на "ковідну тисячу", - Федоров

Про це написав віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.



За його словами, що уже більшість людей отримали кошти.

Віцепрем'єр зазначив, що Монобанк, Альфа-банк та А-банк дали доступ клієнтам до коштів раніше за інші банки. Клієнти решти фінустанов, які приєдналися до проєкту, отримають кошти протягом 10 днів.

За кількістю витрачених грошей на даний момент лідирують книги та кінотеатри. Також українці витрачають кошти на квитки Укрзалізниці.

"Попередньо проєкт розрахований на один рік, тому всі точно встигнуть. Не забувайте оновлювати програму "Дія", - підсумував віцепрем'єр.

Починаючи з 19 грудня повноцінно запрацювала програма "єПідтримка". Щоб подати заявку на отримання 1000 грн за щеплення від коронавірусу треба зробити певний алгоритм дій у мобільному застосунку "Дія".