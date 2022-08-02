"Там просто пекло, це навіть не передати словами": Зеленський про ситуацію на Донбасі

Про це йдеться у вечірньому зверненні Володимира Зеленського.

"Так, справді, ми ще не можемо повністю зламати перевагу російської армії в артилерії та живій силі, і це дуже відчувається в боях, особливо на Донбасі — Піски, Авдіївка, інші напрямки. Там просто пекло. Це навіть не описати словами."

Окрім цього, він додав, що українські дипломати й інші представники країни роблять усе можливе, щоб отримати для України зброю, яка допоможе зупинити російські війська.

Також президент прокоментував ситуацію з експортом зерна. Мета України — регулярність процесу експорту. Він також зазначив, що цього можна досягти лише за умови об'єднання світу та виконання партнерами своїх обов'язків.

"Сьогодні до Босфору прийшло перше судно з українським зерном… Наша мета зараз – щоб була регулярність у цьому процесі. Вже багато сказано про те, чому важливо відновити український аграрний експорт. Додам лише одну деталь. Експорт цього року потрібен, щоб у наших фермерів та агрокомпаній був достатній ресурс для посівної наступного року. Це питання продовольчої безпеки вже й для нашої країни – зараз забезпечується наступний рік…

Росія провокувала продовольчу кризу для того, щоб використовувати постачання пшениці, кукурудзи, олії як зброю... Але коли світ об’єднаний, коли партнери виконують взяті зобов’язання – можна досягати необхідного результату".

2 серпня ввечері Міністерство оборони Туреччини підтвердило прибуття зерновоза RAZONI з українським збіжжям – першого судна, яке вирушило в межах "зернової угоди" між Україною, Туреччиною, ООН і Росією.

Станом на 2 серпня Генштаб повідомив, що російські окупаційні війська мають частковий успіх на напрямках Відродження — Кодема і Донецьк — Піски.

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