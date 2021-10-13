Таран сам себе спростовує своєю заявою, - Бутусов щодо звільнення Бурби

Про це він заявив в етері програми "Великий ефір Василя Зими" на Еспресо.TV.

"Я, на відміну від Міноборони, завжди чітко аргументую свої заяви. Я спілкувався особисто з Василем Бурбою сьогодні. Я спілкувався, а міністр оборони Таран – ні. Він сам себе спростовує своєю заявою", - зауважив Бутусов.

За його словами, якщо дійсно Бурба знаходиться на військовій службі, то міністр оборони має можливість віддати йому наказ щодо того, щоб він прибув на брифінг, зробив офіційну заяву чи записав відеозвернення, де повідомив, що знаходиться на службі.

"Але ж ми бачимо, що міністр цього не зробив. Бо віддати наказ Бурбі він вже не може. Тому, звичайно, ми бачимо, що ц брехливі абсолютно заяви, як і багато інших заяв пана Тарана, який спростовував багато речей", - сказав журналіст.



Нагадаємо, журналіст Юрій Бутусов повідомив, що ексначальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу звільнили з військової служби.

У свою чергу, міністр оборони України Андрій Таран заперечив інформацію журналіста Юрія Бутусова про звільнення ексначальника Головного управління розвідки Міноборони генерал-полковника Василя Бурби з військової служби.

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