Таран: Військова місія ЄС в Україні має з'явитися до кінця 2021 року
Міністр оборони Андрій Таран заявив, що в Україні до кінця поточного року може з’явитися військова місія ЄС
Про це йдеться на сайті Міноборони.
"Робимо все необхідне, щоб вже до кінця поточного року військова дорадчо-тренувальна місія по площині напрацювання юридичної бази перейшла в стан практичної реалізації на користь як Україні, так і ЄС", - зауважив він.
Таран зазначив, що у військову місію планується залучити 30 постійних радників ЄС.
За його словами, їхня участь дозволить створити в Україні багаторівневу систему військової освіти та запровадити якісне дистанційне навчання. Зміни повинні торкнутися адміністративні та управлінські процеси, а також організаційно-штатні структури військових навчальних закладів та їх матеріальну базу.
"Реалізація цього проєкту дозволить залучити кращі практики і допомогу в процесі реформування системи військової освіти Збройних сил України, які властиві державам-членам Європейського союзу", - додав міністр.
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