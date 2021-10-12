Таран: Військова місія ЄС в Україні має з'явитися до кінця 2021 року

Про це йдеться на сайті Міноборони.

"Робимо все необхідне, щоб вже до кінця поточного року військова дорадчо-тренувальна місія по площині напрацювання юридичної бази перейшла в стан практичної реалізації на користь як Україні, так і ЄС", - зауважив він.

Таран зазначив, що у військову місію планується залучити 30 постійних радників ЄС.

За його словами, їхня участь дозволить створити в Україні багаторівневу систему військової освіти та запровадити якісне дистанційне навчання. Зміни повинні торкнутися адміністративні та управлінські процеси, а також організаційно-штатні структури військових навчальних закладів та їх матеріальну базу.

"Реалізація цього проєкту дозволить залучити кращі практики і допомогу в процесі реформування системи військової освіти Збройних сил України, які властиві державам-членам Європейського союзу", - додав міністр.

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