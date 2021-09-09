Тариф на тепло для населення може вирости на чверть, а для бізнесу — набагато більше, — експерт Павлюк
У новому опалювальному сезоні тариф на тепло для населення може вирости на чверть, а для непобутових споживачів — у 2,5 разів
Такий прогноз озвучив Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації “Енергоефективні міста України” в ефірі програми Energo live з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.
“Для побутових споживачів тариф, ймовірно, виросте відсотків на 25%, я думаю, це максимальна межа. Але для непобутових споживачів — це школи, дитячі садки, це якісь інші освітні установи, для бізнесу — тариф може вирости у 2,5 рази”, — сказав Павлюк.
За його словами, таке підвищення доведеться покривати з місцевих бюджетів, і це буде не дотація, а оплата тепла за новим тарифом.
-
Місцева влада буде змушена підвищувати тарифи на тепло, у тому числі через зростання ціни на природний газ, переконана Тетяна Бойко, координаторка енергопрограм громадянської мережі “Опора”.
-
Голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко пообіцяв, що тепло в Новому Роздолі буде вчасно. Водночас "Нафтогаз Тепло" пропонує платити по 2498 грн за гігакалорію, а нині ціна становить 1223 грн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.67
Купівля 26.67Продаж 26.91
-
EUR
Купівля 31.44Продаж 31.82
- Актуальне
- Важливе