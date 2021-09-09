Тариф на тепло для населення може вирости на чверть, а для бізнесу — набагато більше, — експерт Павлюк

Такий прогноз озвучив Святослав Павлюк, виконавчий директор асоціації “Енергоефективні міста України” в ефірі програми Energo live з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.

“Для побутових споживачів тариф, ймовірно, виросте відсотків на 25%, я думаю, це максимальна межа. Але для непобутових споживачів — це школи, дитячі садки, це якісь інші освітні установи, для бізнесу — тариф може вирости у 2,5 рази”, — сказав Павлюк.

За його словами, таке підвищення доведеться покривати з місцевих бюджетів, і це буде не дотація, а оплата тепла за новим тарифом.