Тарифи на газ, тепло та гарячу воду під час опалювального сезону для населення залишаться незмінні, - Шмигаль
Тарифи на газ, тепло та гарячу воду для населення залишаться незмінні впродовж наступного опалювального сезону
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Еспресо.TV.
"Тарифи на газ для населення - незмінні. В травні ми запустили річний продукт для людей, де ціна на газ на весь рік складає менше восьми гривень. Незалежно від коливання цін на біржах чи хабах, ця ціна не змінюватиметься весь опалювальний сезон, тобто практично до кінця квітня 2022 року", - сказав Шмигаль.
Прем'єр також зазначив, що незмінним залишаться тарифи на тепло та гарячу воду.
"Ці тарифи встановлює місцева влада. Ми забезпечили всі умови, аби підвищення тарифів не відбулося", - зазначив він.
Шмигаль нагадав, що НАК "Нафтогаз" пропонує теплокомуненерго трирічні контракти за ціною 7,4 грн/куб.м на місяць. Ця ціна, зауважив він, також не збільшуватиметься і не залежатиме від ситуації на світових ринках.
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