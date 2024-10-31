Тарифи на природний газ: скільки платитимуть українці з листопада

Тарифи на природний газ залишаються важливою складовою витрат українських домогосподарств і підприємств. Постійні зміни на ринку вимагають від споживачів бути в курсі актуальних тарифів та шукати способи зниження витрат.

Чи зміниться ціна на природний газ для побутових споживачів?

Протягом останніх двох сезонів ціни на газ для населення залишилися без змін. Газопостачальні компанії не внесли значних корективів до своїх пропозицій. Вартість кубометра газу залежно від постачальника коливатиметься в межах 7,70- 9,99 грн. Ці тарифи будуть актуальними у листопаді та мають залишатися в цих межах до весни 2025 року.

Зазначимо, що "блакитне паливо" для більшості українських домогосподарств, а це 98% або 12 мільйонів споживачів, постачає саме Нафтогаз України. Його тариф "Фіксований" становить 7,96 грн за один кубометр, залишатиметься незмінним ще щонайменше шість місяців.

Загалом тарифи на природний газ формуються з урахуванням кількох ключових компонентів: ціни газу як товару, тарифів на транспортування, розподіл та постачання. Коливання вартості палива залежить від світових цін, однак держава намагається утримувати тарифи для побутових споживачів на одному рівні, попри складні умови війни та економічні труднощі.

"В умовах війни та складної ситуації в економіці маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед", - розповів Олексій Чернишов, очільник правління НАК "Нафтогаз України".

В той самий час в інших постачальників ціна газу становить:

ТОВ "ЕРУ ЛЮДЯМ" – 7,70 гривень за кубометр

ТОВ "ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП" – 7,799 гривні за кубометр

ТОВ "ГК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" – 7,96 гривні за кубометр

ТОВ "ТЕРНОПІЛЬОБЛГАЗ ЗБУТ" - 7,96 гривні за кубометр

ТОВ "ПРИКАРПАТ ЕНЕРГО ТРЕЙД" - 7,98 гривні за кубометр

ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ" ПП "ОККО КОНТРАКТ" - 7,99 гривні за кубометр

ТОВ "ЛЬВІВЕНЕРГОЗБУТ" – 8,20 гривень за кубометр

ТОВ "КИЇВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 гривень за кубометр

ТОВ "ДНІПРОВСЬКІ ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОСЛУГИ" (YASNO) – 8,46 гривень за кубометр

ТОВ "РИТЕЙЛ СЕРВІС" ТМ "СвітлоГаз" – 9,99 гривень за кубометр

Що відомо про тарифи на природний газ в Україні