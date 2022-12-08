Про це повідомив міністр енергетики Узбекистану Журабек Мірзамахмудов, передає Reuters.

Узбекистан може імпортувати російський газ через Казахстан, однак це відбуватиметься на основі комерційного договору.

"Навіть якщо буде укладено газову угоду з Росією, це не означає союз", - зазначив Журабек Мірзамахмудов. Він додав, що "ми ніколи не погодимося на політичні умови в обмін на газ".

Автор Reuters зазначає, що прохолодне ставлення Узбекистану до російської пропозиції імпорту газу відображає дедалі більші труднощі Москви в нав’язуванні своєї волі іншим колишнім радянським республікам.

Нагадаємо, Туреччина 9 грудня проведе переговори з російськими представниками щодо зменшення ціни на газ у 25%, угода може послабити тиск на ліру та покращити позицію Ердогана перед виборами в 2023.

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