Ташкент відмовився від газового союзу з Росією та Казахстаном, - міністр енергетики Узбекистану
Узбекистан може укласти контракт про постачання російського газу, однак Ташкент "ніколи не піде на політичні умови" в обмін на нього
Про це повідомив міністр енергетики Узбекистану Журабек Мірзамахмудов, передає Reuters.
Узбекистан може імпортувати російський газ через Казахстан, однак це відбуватиметься на основі комерційного договору.
"Навіть якщо буде укладено газову угоду з Росією, це не означає союз", - зазначив Журабек Мірзамахмудов. Він додав, що "ми ніколи не погодимося на політичні умови в обмін на газ".
Автор Reuters зазначає, що прохолодне ставлення Узбекистану до російської пропозиції імпорту газу відображає дедалі більші труднощі Москви в нав’язуванні своєї волі іншим колишнім радянським республікам.
- Нагадаємо, Туреччина 9 грудня проведе переговори з російськими представниками щодо зменшення ціни на газ у 25%, угода може послабити тиск на ліру та покращити позицію Ердогана перед виборами в 2023.
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