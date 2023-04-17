Тайсон здивував іменем найскладнішого суперника в кар'єрі

Про це повідомляє BoxingSocial.

За словами Тайсона, найскладнішим суперником у кар'єрі був Томас, якого він нокаутував у шостому раунді у 1987 році.

"Пінклон Томас був моїм найсильнішим суперником. Я ніколи не думав про нього, але два роки тому я дивився запис бою з ним. Я завдав йому сімнадцять ударів по обличчю, він упав, але це було сімнадцять ударів. Усі вони були настільки сильними, як це можливо. Я подумав: "Це мій найважчий бій, він витримав сімнадцять ударів по підборіддю", - сказав Тайсон.