Тайсон здивував іменем найскладнішого суперника в кар'єрі
Легендарний американський боксер Майк Тайсон назвав найскладнішого суперника у кар'єрі
Про це повідомляє BoxingSocial.
За словами Тайсона, найскладнішим суперником у кар'єрі був Томас, якого він нокаутував у шостому раунді у 1987 році.
"Пінклон Томас був моїм найсильнішим суперником. Я ніколи не думав про нього, але два роки тому я дивився запис бою з ним. Я завдав йому сімнадцять ударів по обличчю, він упав, але це було сімнадцять ударів. Усі вони були настільки сильними, як це можливо. Я подумав: "Це мій найважчий бій, він витримав сімнадцять ударів по підборіддю", - сказав Тайсон.
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1 березня Майк Тайсон також назвав Джорджа Формана важковаговиком із найсильнішим в історії ударом.
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