English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Культура Тайвань виділить 1,2 мільйона доларів на відбудову українських храмів, зруйнованих армією РФ

Тайвань виділить 1,2 мільйона доларів на відбудову українських храмів, зруйнованих армією РФ

11 червня, 2022 субота
16:12
Культура окупанти знищили релігійні споруди

Очільник МЗС Тайваню Джозеф Ву зустрівся з митрополитом Епіфанієм, після чого було анонсовано програму з фінансової допомоги у відновленні зруйнованих храмів ПЦУ

Про це повідомила платформа "Ukraine+Taiwan Forum" у твіттері.

"Голова МЗС Тайваню зустрівся з митрополитом Епіфанієм: виділяється 1,2 млн доларів США на відбудову українських храмів, зруйнованих росіянами", - йдеться в повідомленні. 

Митрополит Епіфаній висловив вдячність за підтримку з боку Тайваню, яка, за його словами, є дуже важливою та вагомою під час російської війни.

Крім того, він подякував за надану Тайванем допомогу для міст України - Києва, Харкова, Чернігова, Одеси, Сум, Запоріжжя, Бучі й інших, для госпіталів і лікарень, а також за поміч українським біженцям.

Своєю чергою, МЗС Тайваню анонсувало програму з фінансової допомоги у відновленні зруйнованих росіянами храмів ПЦУ, яка буде реалізована спільно з Митрополичим Фондом Православної Церкви України.

  • Тайвань виділив 6 мільйонів доларів на відбудову українських міст, а також заборонив експорт сучасних чипів до Росії та Білорусі. Крім того, Тайвань більше не продаватиме обладнання для виробництва чипів цим країнам. Йдеться, зокрема, про сканувальні електронні мікроскопи.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Світ
Україна
церква
Тайвань
Епіфаній
Читайте також:
Виталий Портников
10 червня, 2022 п'ятниця
Війна буде довгою. Із Путіним можна домовитися лише на російсько-польському кордоні, - Портников
Виктор Орбан
11 червня, 2022 субота
"На думку букмекерів, шанси України на перемогу невисокі": Орбан прокоментував російсько-українську війну
Ердоган Путін
9 червня, 2022 четвер
Два диктатори легко домовляться: Путін віддає Ердогану Сирію, а президент Туреччини забезпечує інтереси кремля, - громадський діяч Невзлін
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.06
    Купівля 34.06
    Продаж 34.94
  • EUR
    Купівля 35.91
    Продаж 37.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
11 червня
16:47
санкції проти Росії
Уряд США бойкотує російський економічний форум у Петербурзі й закликає решту країн робити те саме
16:43
На фото Володимир Зеленський
Експорт електрики, скасування тарифів та €9 млрд: підсумки перемовин Зеленського з очільницею Єврокомісії
16:37
Зеленський
Всі російські посадовці, судді і банки: Зеленський висловив думку, що має бути в сьомому пакеті санкцій ЄС
16:26
У прикордонній Брянській області РФ загорілася ремонтна база окупантів. Разом з технікою
16:10
Артур Ярошевський
На Запоріжжі рашисти викрали голову студради
16:06
Ексклюзив
паспорт реєстрація біженці
Троянським коням не можна давати українські паспорти: від'ї***ся від нас, - юристка Загребельська
15:55
Патріотичні гасла в окупованому Херсоні
Українські війська ведуть контрнаступ поблизу Херсона, - міська рада
15:51
паспорт РФ
В окупованому Херсоні прийняти громадянство РФ погодилися лише 24 людини
15:46
швидка допомога
Сінгапур передасть Україні карети "швидкої", пожежне спорядження та міношукачі, - амбасадорка Зеленко
15:39
Ексклюзив
Знищена техніка окупантів
На деяких напрямках Запорізької області ЗСУ відсунули окупантів до кордонів області, - боєць "Легіону Свободи"
15:24
На фото Олексій Резніков та Бен Воллес
From Ukraine with NLAW: міністру оборони Британії подарували футболку
15:20
піротехніки ДСНС
Упродовж доби українські піротехніки знешкодили 169 вибухонебезпечних предметів
15:11
Олаф Шольц
Шольц закликав Сербію впровадити проти РФ санкції та домовитися з Косово
15:06
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Кастинг на посаду Путіна розпочався, - Піонтковський
15:01
Росіяни обстріляли Малу Токмачку на Запоріжжі: згоріла сільрада, поранено людину
15:00
Наживо
Україна-Вірменія
Україна - Вірменія. Онлайн-трансляція перед першою домашньою грою у Лізі Націй
14:56
ЄС
Президентка бундестагу Бас закликала надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС
14:53
Польща
Росія відповіла погрозами на бажання Польщі збільшити контингент НАТО
14:48
тіла російських окупантів
"Они штабелями лежат. Не в холодильниках, запах сумасшедший". Окупанти складають ліквідованих в Україні просто неба
14:44
біженці
У Польщі працюють пункти із соціальною допомогою для українських біженців. Перелік адрес
14:38
"Засуджені" в "ДНР" до смертної кари іноземні військові ЗСУ рано чи пізно будуть звільнені, - Верещук
14:22
Грузія ЄС
Прем’єр Грузії пообіцяв "все розповісти народу", якщо ЄС відмовить Тбілісі
14:19
Ексклюзив
в'язниця
У в'язниці Оленівки утримують 10 тисяч маріупольців, які не пройшли фільтрацію, - радник мера Андрющенко
14:17
магазин продукти
Після 24 лютого ціни на харчі у РФ зросли в півтора раза, - росЗМІ
14:08
Ексклюзив
Єдине, що може врятувати Тайру, - це розголос ЗМІ та міжнародний тиск, - волонтерка Корчинська
14:00
Девін Хейні та Джордж Камбосос (ліворуч)
Абсолютний чемпіон світу заявив про бажання битися з Ломаченком
13:59
Маріуполь
У Маріуполі росіяни прискорили знесення обстріляних ними будинків: людям не дають забрати речі
13:35
На фото Володимир Зеленський
Зеленський дав офіційну відповідь на петицію про скасування заборони чоловікам залишати під час війни Україну
13:31
"Це мені чоловік подарував"
"Це мені чоловік подарував": викрито жительку Ірпеня, що спільно з рашистами пограбувала десятки помешкань
13:21
У Мар'їнці нацгвардійці знищили позицію російських диверсантів
13:16
Panzerhaubitzen 2000
Німецькі самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000 мають надійти в Україні орієнтовно 22 червня
13:14
Ексклюзив
Сергій Згурець
Наші контратаки створюють гарні передумови для звільнення Херсонщини, - Згурець
13:05
В'ячеслав Володін
Спікер Держдуми Володін назвав економічних союзників РФ
13:02
Путін
Клімкін пояснив, що стоїть за бажанням Путіна "косити" під Петра I
12:58
Авдіївська школа №1, Донеччина
За добу рашисти обстріляли 13 населених пунктів Донеччини, зруйновані будинки та лінії електропередач
12:41
фейк
РФ поширює фейки про нібито блокування заводу "Азот" на Луганщині
12:26
Ексклюзив
У Херсоні з 71 тільки 6 директорів шкіл погодилися працювати за російською програмою, - радник голови ОВА Хлань
12:23
холера
"Кажуть, що буде епідемія холери!" – РНБО спростовує фейки про інфекційне захворювання
12:21
Ексклюзив
Рада Європи
Шалені кошти були вкладені кремлем в країни Європи, щоб працювало гасло "Україну не чекаємо в ЄС", - дипломат Харченко
12:12
Урсула фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн прибула до Києва
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV