Тайвань виділить 1,2 мільйона доларів на відбудову українських храмів, зруйнованих армією РФ
Очільник МЗС Тайваню Джозеф Ву зустрівся з митрополитом Епіфанієм, після чого було анонсовано програму з фінансової допомоги у відновленні зруйнованих храмів ПЦУ
Про це повідомила платформа "Ukraine+Taiwan Forum" у твіттері.
"Голова МЗС Тайваню зустрівся з митрополитом Епіфанієм: виділяється 1,2 млн доларів США на відбудову українських храмів, зруйнованих росіянами", - йдеться в повідомленні.
Митрополит Епіфаній висловив вдячність за підтримку з боку Тайваню, яка, за його словами, є дуже важливою та вагомою під час російської війни.
Крім того, він подякував за надану Тайванем допомогу для міст України - Києва, Харкова, Чернігова, Одеси, Сум, Запоріжжя, Бучі й інших, для госпіталів і лікарень, а також за поміч українським біженцям.
Своєю чергою, МЗС Тайваню анонсувало програму з фінансової допомоги у відновленні зруйнованих росіянами храмів ПЦУ, яка буде реалізована спільно з Митрополичим Фондом Православної Церкви України.
- Тайвань виділив 6 мільйонів доларів на відбудову українських міст, а також заборонив експорт сучасних чипів до Росії та Білорусі. Крім того, Тайвань більше не продаватиме обладнання для виробництва чипів цим країнам. Йдеться, зокрема, про сканувальні електронні мікроскопи.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.06
Купівля 34.06Продаж 34.94
-
EUR
Купівля 35.91Продаж 37.2
- Актуальне
- Важливе