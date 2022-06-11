Тайвань виділить 1,2 мільйона доларів на відбудову українських храмів, зруйнованих армією РФ

Про це повідомила платформа "Ukraine+Taiwan Forum" у твіттері.

"Голова МЗС Тайваню зустрівся з митрополитом Епіфанієм: виділяється 1,2 млн доларів США на відбудову українських храмів, зруйнованих росіянами", - йдеться в повідомленні.

Митрополит Епіфаній висловив вдячність за підтримку з боку Тайваню, яка, за його словами, є дуже важливою та вагомою під час російської війни.

Крім того, він подякував за надану Тайванем допомогу для міст України - Києва, Харкова, Чернігова, Одеси, Сум, Запоріжжя, Бучі й інших, для госпіталів і лікарень, а також за поміч українським біженцям.

Своєю чергою, МЗС Тайваню анонсувало програму з фінансової допомоги у відновленні зруйнованих росіянами храмів ПЦУ, яка буде реалізована спільно з Митрополичим Фондом Православної Церкви України.

Тайвань виділив 6 мільйонів доларів на відбудову українських міст, а також заборонив експорт сучасних чипів до Росії та Білорусі. Крім того, Тайвань більше не продаватиме обладнання для виробництва чипів цим країнам. Йдеться, зокрема, про сканувальні електронні мікроскопи.

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