Тайвань засвоїв уроки війни в Україні, аби відбити напад Китаю в разі агресії, - амбасадорка країни Сяо
Тайвань засвоїв уроки з війни Росії проти України, які допоможуть йому стримати будь-який напад Китаю або захистити себе в разі вторгнення
Про це заявила представниця Тайваню у США Біхім Сяо в інтерв'ю Associated Press.
"Усе, що ми робимо зараз, спрямоване на те, щоб запобігти повторенню болю і страждань трагедії України за нашим сценарієм на Тайвані. Тому, зрештою, ми прагнемо стримувати застосування військової сили. Але на випадок найгіршого сценарію ми розуміємо, що повинні бути краще підготовлені", - наголосила вона.
За словами Сяо, серед уроків, засвоєних не прикладі війни Росії проти України - підготовка резервістів. Зокрема необхідно робити більше, щоб підготувати до загальносуспільної боротьби якнайбільше як військових резервістів, так і цивільних осіб.
"Зрештою, ми прагнемо стримати використання військової сили. Але в гіршому випадку ми розуміємо, що повинні бути краще підготовлені", - додала вона.
Вона підсумувала, спостерігаючи за діями українців Тайвань також розуміє, що потрібно поповнити свої запаси "Джавелінів", "Стінгерів", HIMARS та інших невеликих, мобільних систем озброєння.
- Раніше військові Китаю заявили, що провели другі за місяць бойові навчання навколо Тайваню. 28 їхніх літаків 8 січня залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню. Китай розглядає демократично керований Тайвань як свою власну територію і посилює військовий, політичний та економічний тиск, щоб відстоювати ці претензії.
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