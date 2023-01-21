Про це заявила представниця Тайваню у США Біхім Сяо в інтерв'ю Associated Press.

"Усе, що ми робимо зараз, спрямоване на те, щоб запобігти повторенню болю і страждань трагедії України за нашим сценарієм на Тайвані. Тому, зрештою, ми прагнемо стримувати застосування військової сили. Але на випадок найгіршого сценарію ми розуміємо, що повинні бути краще підготовлені", - наголосила вона.

За словами Сяо, серед уроків, засвоєних не прикладі війни Росії проти України - підготовка резервістів. Зокрема необхідно робити більше, щоб підготувати до загальносуспільної боротьби якнайбільше як військових резервістів, так і цивільних осіб.

"Зрештою, ми прагнемо стримати використання військової сили. Але в гіршому випадку ми розуміємо, що повинні бути краще підготовлені", - додала вона.

Вона підсумувала, спостерігаючи за діями українців Тайвань також розуміє, що потрібно поповнити свої запаси "Джавелінів", "Стінгерів", HIMARS та інших невеликих, мобільних систем озброєння.

Раніше військові Китаю заявили, що провели другі за місяць бойові навчання навколо Тайваню. 28 їхніх літаків 8 січня залетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню. Китай розглядає демократично керований Тайвань як свою власну територію і посилює військовий, політичний та економічний тиск, щоб відстоювати ці претензії.

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