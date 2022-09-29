Про це він розповів в етері Еспресо.

"Безумовно в тому, що зараз відбувається з російською агресією в Україні є ознаки, схожі на ті, що були під час Другої світової війни. Тобто ознаки геноциду є, але і є багато різного. Наприклад, євреїв знищували тільки за те, що вони були євреями. Це був расовий підхід, і це дуже важливо усвідомлювати. Євреїв знищували тільки за фактом народження як євреїв. І домовитися було неможливо, відкупитися було неможливо з німцями аж ніяк. Те, що зараз відбувається в Україні й має певні ознаки геноциду, все ж таки відрізняється. Наприклад, нас вбивають не за те, що ми євреї чи українці. Нас вбивають за те, що ми належимо до політичної української нації, до громадянської нації", - сказав Йосиф Зісельс.

Співпрезидент Асоціації єврейських організацій та общин (ВААД) України зазначив, що російська армія знищує на окупованих територіях тих українців, для яких незалежність і свобода мають значення.

"Тобто ті українці, які хочуть жити у своїй країні, для яких важлива свобода, незалежність і суверенітет, до тих наближається вбивство. Ті громадяни України, які хочуть жити у руському мирі, які співпрацюють, колаборують з агресорами й окупантами, – їм не загрожує вбивство. Хіба що при звільненні України їх чекає такий самий кінець, як і інших зрадників. Таким чином, є багато спільного і багато різного. Взагалі в історії порівняння – це не завжди є дуже коректна норма дослідження, але порівнювати можна все, що завгодно. Але важливо розуміти, що є схожого, а що – різного", - додав він.

Естонія вирішила скористатися положеннями статті 63 Конвенції про запобігання геноциду й долучитися до позову України проти Російської Федерації, поданого в Міжнародному суді ООН за звинуваченнями в геноциді.

Україна разом з цивілізованим світом покарає росіян за спроби повторити геноцид.

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